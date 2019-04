Curupay chocó de frente contra un contundente Comunicaciones

Terminó el sueño para Curupay, al caer derrotado ayer en cancha de Huracán Corrientes por goleada 4 a 1 (global 5 a 1), frente a Comunicaciones de Mercedes, y de esta manera se despidió del Torneo Regional Federal Amateur en la instancia de octavos de final de la Región Litoral Norte.

En la ida ya el Aurinegro se impuso por 1 a 0, y ayer demostró neta superioridad en el complemento ante un desconocido Curupay que nunca le encontró respuestas al partido.

Domingo Centurión tuvo que realizar algunos cambios de última hora y utilizar a futbolistas que no venían jugando habitualmente en este certamen y le fue mal.

Comunicaciones esgrimió argumentos sólidos para pasar de ronda: por caso su arquero Joaquín De Los Reyes mostró firmeza en los 90 minutos, descolgando envíos aéreos, y tapando pelotas difíciles a ras del suelo; y su defensa tuvo pocas o casi ninguna fisura. En el medio campo el Aurinegro dispuso de un fogonero incansable como Renzo Romero, que faltaba nada para terminar el partido y seguía corriendo; un enganche muy cerebral y hábil, el caso de Sebastián Cerrudo, quien manejó los hilos de su equipo. Arriba, Fabio Maciel y Daniel Fernández permanentemente transmitieron peligro de gol.

Cuando muchos pensaron que la visita vino a Corrientes a defender, se equivocaron. Salió desde el vamos a buscar el gol, y a poco de andar a los 11 minutos, lo logró. Tras una desafortunada jugada en la que Cerrudo envió un centro alto, Jorge Alegre Gonzalez en su afán por rechazar -de chilena- mandó la pelota dentro de su arco.

Curupay estaba obligado a una reacción que no se dio; y es más, a los 20 minutos, Cerrudo tomó un balón cerca de la medialuna del área y sacó un disparo que pegó en la base del poste derecho del arco defendido por Brian Aranda.

A los 28 minutos el Aurinegro golpeó fuerte cuando Fabio Maciel hizo correr una pelota para Cerrudo y este -por derecha- llegó al fondo y envió un centro a media altura que recogió Cristian Fleitas Cubillas y con toque sutil colocó el esférico en un rincón para decretar el 2 a 0 y dejar a Curupay mal herido.

A su manera, el Maderero buscó el desnivel cuando a los 35 minutos Antonio Báez dejó a dos hombres en el camino, pero al quedar de cara al arco remató de forma defectuosa; y al rato Gustavo Fernández Benítez se sacó a su marcador de encima y disparó fuerte, esquinado, pero el arquero De Los Reyes en gran acción desvió a un costado.

Antes del entretiempo contestó Comunicaciones con un tiro de Fabio Maciel, tras una bonita jugada por derecha, pero Aranda respondió con seguridad.

En la segunda parte el elenco mercedeño no le dio tiempo a Curupay de reacomodarse, pese a los tres cambios que realizó el entrenador Domingo Centurión, ya que a los 11 minutos Cerrudo por izquierda se hizo del balón y viendo un tanto adelantado a Aranda sacó un zapatazo que se metió abajo a la izquierda del arquero y cerró el partido, pese a que faltaba un par de goles más aún.

Prácticamente de relleno estuvieron los goles del delantero Daniel Gómez, de penal, para el local a los 36 minutos; y la aparición a los 41 de Fabio Maciel para recoger un rebote, emprender veloz carrera y superar a Aranda para sellar el 4 a 1 final.

Comunicaciones eliminó a Curupay y en la próxima fase se topará contra Huracán de Goya, que fue su rival en la fase de grupos previa.