“Clasificamos, pero tenemos que mejorar en muchos aspectos”

El lateral izquierdo de Ferroviario, Emanuel Tarabini, poco a poco se fue acomodando y resultó importante proyectándose al ataque en varias ocasiones. En una de esas subidas el Tren Verde abrió el marcador en su victoria 3 a 2 como local sobre Deportivo Mandiyú, que le dio el pase a la siguiente instancia del Torneo Regional Federal Amateur.

“En lo personal me costó soltarme. Estuve, y lo reconozco, muy atado. Pasó mucho tiempo cuando me di cuenta de que éramos cuatro para dos delanteros y empecé a irme más arriba”, confesó “Tara”.

El libreño relató que “en un momento del partido corté un avance y pude subir, entonces lo vi a Facu (Escalante), intenté un amague, y de zurda le pasé la pelota. El hizo correr un poco la pelota y levantó un centro que Aldo (Visconti) metió adentro. Fue una buena jugada que hicimos los tres y por suerte termino en gol”.

Fue el primero de los tres goles que anotó el Verdolaga, en un juego cambiante y de mucha tensión, que dejó dos expulsados por equipo. “Viene bien el triunfo y la clasificación, pero soy consciente que tenemos que mejorar en muchos aspectos”, reconoció el defensor.

“Lo que pasamos fue complicado, muy duro, y los partidos que se vienen van a ser igual de duros. Hay que estar preparados mentalmente para lo que viene y mejorar para evitar los errores que tenemos. No es cosa que no podamos hacer”, reflexionó.

Ferroviario consiguió sus mejores resultados en las últimas dos fechas, cuando rediseñó su táctica defensiva para jugar con cuatro hombres en el fondo. Al respecto, el futbolista expresó que “me da igual jugar con cuatro o tres en el fondo. Tengo que solucionar un tema, cuando no tengo a quien marcar, que debo proyectarme más y colaborar arriba en el ataque. Como me pasó esta tarde que vi la posibilidad y me fui y acerté. Creo que lo tengo que hacer con más continuidad”.

Finalmente, “Tara” aprovechó para hacer una reflexión sobre su ex club, Mandiyú, que le tocó afrontar el torneo con un plantel y una impronta netamente amateur tras perder la categoría en el Federal A. “Jugar contra mi ex equipo fue algo especial, y siempre será particular, por jugar contra chicos con quienes estuve jugando no hace mucho. En verdad tengo que felicitarlos porque le pusieron el pecho a este hierro caliente y lo supieron sacar adelante. Les dije a los chicos, cuando terminó el partido, la admiración que sentía por ellos, de ver cómo jugaron hoy poniendo todo, defendiendo esa camiseta como lo hicieron esta tarde. De una institución que tiene mucha historia y no es fácil ponerse esa casaca”, concluyó.