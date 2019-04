Alfaro alista lo mejor que tiene para jugar ante Deportes Tolima

El plantel de Boca se entrenó ayer a la mañana en el Complejo Pedro Pompilio de cara al partido frente a Deportes Tolima, que se jugará el miércoles a las 21.30 en Colombia, por la Copa Libertadores. Los titulares que ayer no estuvieron con Estudiantes (RC) hicieron fútbol.

La idea de Gustavo Alfaro es poner lo mejor en busca de un triunfo que lo clasifique o un empate que lo encamine. Por eso les dio rodaje a Esteban Andrada, Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas, Nahitan Nández, Sebastián Villa, Emanuel Reynoso y Darío Benedetto.

Ellos junto con Lisandro López, Iván Marcone y Mauro Zárate -el viernes fueron titulares por la Copa Argentina- serían los 11 elegidos por el entrenador. Es muy difícil que Carlos Tevez, quien sufrió una entorsis en su rodilla izquierda, pueda llegar a viajar a Colombia con el plantel.

Iniciando la semana, “El Apache” sufrió un cuadro febril que le impidió entrenar. Posteriormente, en una práctica sufrió una molestia en la rodilla y el dictamen médico fue una entorsis en su rodilla izquierda, una lesión que no es de gravedad, pero que le impide entrenarse con normalidad.

Es por esto que estos dos días del fin de semana serán claves para definir si Tevez podrá viajar a Colombia y disputar el partido contra Deportes Tolima, clave para alinear su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.

Con la duda de Tevez, Boca tendría definida la nómina para visitar a Tolima y sería así: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Emmanuel Mas; Iván Marcone, Nahitan Nández; Sebastián Villa, Bebelo Reynoso; Darío Benedetto y la duda de Tevez; si no juega lo haría Zarate.