El PRO volvió a ratificar que el candidato a presidente es Macri

"El candidato a presidente es Mauricio (Macri), no hay otro plan. Vidal es candidata a gobernadora y yo voy a ser candidato a jefe de Gobierno de la ciudad", dijo Rodriguez Larreta en diálogo con radio La Red.

El funcionario, hombre clave de la mesa chica del PRO, disipó así una vez más las versiones que hablaban de un denominado "plan V" (por Vidal), y dejó clara la estrategia electoral de Cambiemos frente a las las elecciones de este año.

"No soy un experto en mercados, pero lo que sucedió ayer viene sucediendo hace varios meses, que el dólar sube y después baja. Si vos mirás desde que se acordó con el Fondo (FMI), el dólar se ha mantenido estable y la inflación ha sido mucho mayor", analizó Rodríguez Larreta al ser consultado por los bruscos vaivenes de los mercados ayer.

Luego, Larreta indicó "los argentinos no quieren volver atrás, podemos vernos en el espejo de Venezuela de hacia dónde íbamos, y más allá de que la ex presidenta Cristina Kirchner pueda tener una base de apoyo importante, yo creo que eso no es mayoritario", en consonancia con lo expresado ayer por el presidente Macri en su vista a la provincia de Santa Fe.