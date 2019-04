River regresó al país y preocupa la lesión de Matías Suárez

El plantel de River Plate regresó ayer al país tras lograr la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, con la preocupación sobre la gravedad de la lesión en el hombro derecho del delantero Matías Suárez.

Suárez sintió un fuerte dolor al cuarto de hora de comenzado el partido ante Palestino, que luego se diagnosticó como un acromio clavicular. “Es una lesión en los ligamentos que unen los huesos de la clavícula con el acromión y la coracoides, puede ir desde un esguince a una rotura, hay que esperar para observar la gravedad”, confiaron desde la concentración “millonaria” tras las primeras revisiones médicas. De todos modos, el delantero cordobés, quien se había ganado la titularidad con goles y buenas actuaciones, no jugaría la fase clasificatoria de la Copa de la Superliga ante Aldosivi el domingo próximo en Mar del Plata, ni el viernes 3 de mayo en el Monumental.

Por otro lado, tras la victoria de Inter frente a Alianza Lima, River ya no podrá acceder al primer puesto cuando enfrente al equipo de Porto Alegre el miércoles 7 de mayo e irá al copón de los segundos, cuando se realice el sorteo de la fase siguiente. Por esa razón, el primer cruce de octavos que se va a jugar luego del receso y la Copa América, el equipo de Marcelo Gallardo definirá la serie de visitante porque el beneficio de la localía lo tienen los primeros de cada grupo.

Por otro lado, el plantel “millonario” volverá al entrenamiento hoy a las 10 a puertas cerradas en el predio de Ezeiza, de cara al viaje del sábado a Mar del Plata para comenzar la disputa de la Copa de la Superliga.

El “Muñeco” Gallardo aguardará la recuperación de todos los jugadores para definir el equipo titular que podría tener solamente un cambio por la lesión de Suárez: en su lugar ingresaría Rafael Santos Borré.

Precisamente el delantero colombiano, quien fue expulsado por agresión ante Palestino, espera la sanción del tribunal de disciplina de la Conmebol, que si lo castiga con tres fechas lo dejará afuera de las finales de la Recopa Sudamericana ante Paranaense de Brasil, pues a la fase de grupos le queda un solo partido.

Por su parte, el lateral derecho Gonzalo Montiel, al llegar ayer al mediodía al aeropuerto de Ezeiza, en diálogo con la prensa expresó su alegría “por el triunfo y por la clasificación. Ahora hay que cambiar el chip y a pensar en el domingo ante Aldosivi, que va a ser un lindo partido”. Con respecto al desarrollo del partido jugado en Santiago de Chile, el futbolista dijo que “sabíamos que el rival era duro y desde el primer minuto hicimos lo que hacemos siempre, jugar y buscar el gol. Con la diferencia que sacamos en el primer tiempo, conseguimos un buen resultado en el segundo tiempo”.

Montiel, quien no jugará en el cierre del grupo por sumar su segunda tarjeta amarilla, destacó que “el equipo está muy bien, nos preparamos para cumplir objetivos y los resultados se dan, jugamos siempre a ganar y los rivales nos respetan”.