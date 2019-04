Sananez: “Seguimos el camino de Kirchner”

El intendente y candidato a senador provincial por Unidad Correntina, José “Tata” Sananez, llamó ayer a “seguir el camino de Néstor Kirchner”, tras participar del acto en homenaje al ex presidente de la Nación en la localidad bonaerense de José C. Paz.

Acompañado por el referente de Unidad Correntina, Martín Tincho Ascúa (intendente de Paso de los Libres) y por el también candidato a senador Mohamed Hadad, Tata Sananez asistió el sábado al acto de homenaje a Kirchner organizado por el jefe comunal de José C. Paz, Mario Ishi, el diputado Máximo Kirchner y las autoridades del PJ bonaerense.

Desde allí, Sananez, Ascúa y Hadad llamaron a “la unidad para el triunfo peronista en Corrientes”, en las elecciones legislativas provinciales el próximo 2 de junio con los candidatos a senadores, diputados y concejales de la lista 310 de la alianza Unidad Correntina.

También, los tres referentes de Unidad Correntina mantuvieron una reunión con el intendente bonaerense Mario Ishi, el diputado Kirchner y el ex secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli.

En ese marco, “Tata” Sananez informó que los correntinos fueron a dicho acto invitados especialmente por Mario Ishi, quien apoya “incondicionalmente la fórmula Sananez-Arias para llegar a la Legislatura provincial el 2 de junio”. Miguel Mateo Arias es del PJ libreño y encabeza la lista de diputados de Unidad Correntina.

Sanánez aprovechó para llamar a la “unidad del peronismo en Corrientes y en todo el país tal como lo hizo Néstor Kirchner tras llegar al poder en 2003 y que le valió el respeto y la admiración del pueblo argentino”.

“Seguimos el camino que nos mostró Néstor Kirchner: Unidad, humildad y lealtad al pueblo trabajador. Esa es nuestra meta para llegar a la Legislatura correntina y para volver al triunfo con el Partido Justicialista en Corrientes”, aseguró el candidato a senador e intendente de Santa Lucía.

Respecto de la cuestión política local, Sananez manifestó: “La discusión en el justicialismo correntino debe ser sincera y genuina aportando ideas que traten de resolver los problemas estructurales de la Provincia, que es lo que la gente está esperando”.