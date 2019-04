Un parque central, edificios y una rambla marcan el paisaje ideado para el plan costero

Culminado el concurso de ideas y a la espera de un proyecto ejecutivo, comienzan a definirse algunos aspectos generales sobre el nuevo aspecto que podría tener la costanera con el desarrollo del plan costero. El predio del ex Regimiento, el barrio Militar y el sector portuario aparecen como las áreas que serán intervenidas, algunas de ellas en el corto y mediano plazo.

El proyecto ganador, aunque no es vinculante, marca un rumbo concreto sobre las intenciones del plan. En primer término, los planos presentados estipulan la presencia de un parque de importantes dimensiones donde se encuentra actualmente el ex Regimiento.

Según comentaron a El Litoral los autores, la idea es que se convierta en el espacio verde más grande de la ciudad, sumándose al Mitre y al Cambá Cuá como principales lugares de esparcimiento cerca del río. En ese sector plantean la integración con el espacio que sitúa al costado del puente, dándole prioridad al paseo peatonal por sobre el vehicular.

La misma zona tendrá también, según lo proyectado, varias torres de altura que podrían tener diferentes usos. Serían cerca de diez edificios entre residenciales, hoteles y los destinados al comercio. En el documento al que tuvo acceso El Litoral expresan la necesidad de disponer en ese mismo sector de espacios patrimoniales que contendrán temáticas representativas de la tradición y el arte de Corrientes. De esta manera, buscarán generar una nueva atracción destinada al habitante local y al turista.

Según señalaron funcionarios del Plan Belgrano, en noviembre podrían comenzar a realizarse las primeras obras. Según lo planificado, el barrio Militar será el primer sector a intervenir, cuyo remate está previsto para mediados de este año. Hacia fines de este 2019, en tanto, se espera que avancen con el predio del ex Regimiento, donde garantizan la preservación de un espacio de memoria, ya que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar.

El puerto, el área por la que se suscitaron algunas críticas desde ciertos sectores, será modificado recién en un tercer tramo del proyecto, que tiene un plazo de ejecución total de aproximadamente diez años.

En la zona portuaria e incluyendo los sectores aledaños hacia el parque Mitre se prevé, asimismo, la construcción de varios edificios a la vera del río.

Allí, en una superficie de 6,5 hectáreas, planifican “promover la locación de una zona de diverso tipo de residencias con las mejores vistas al río, junto a unas actividades públicas de atractiva convocatoria cívica”. Vale recordar que el jurado del concurso de ideas señaló en este punto la necesidad de cuidar la densificación para evitar futuras complicaciones.

Asimismo, como una de las ideas más llamativas y que también podría cambiar la cara costera de la ciudad, establecen la necesidad de construir una rambla o paseo ribereño, dándole principal importancia a los peatones. Se trata de un sendero que permitirá ver el río y se ubicaría justamente entre el Paraná y los edificios que se planean levantar en esa área capitalina.

En el proyecto expresan la importancia de promover en dicha intervención la presencia de un “importante arbolado de origen autóctono, ferias gastronómicas, sitios para exposiciones y eventos de artistas locales; además de áreas náuticas y recreativas” para formar una nueva zona urbana.

Nace también así la posibilidad de consolidar una rambla pública, con playas de arena y parques que den al río. Asimismo, se plantea la posibilidad de construir miradores elevados en el mencionado paseo.

De esta manera, destacan que se logrará una mejor integración entre la ciudad y el río, recuperando espacios que actualmente son inaccesibles como el puerto y otros sectores cercanos que se pretende intervenir. En tanto, estiman que sería positivo que las calles de la zona no interfieran entre los edificios, el paseo peatonal ni los espacios verdes.

Por último, se recomienda la construcción de un puente peatonal sobre el arroyo del parque Mitre, con un sentido similar al que tiene el Puente de la Mujer en Puerto Madero, generando un espacio de paseo con una buena vista al río.