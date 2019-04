Por presunta defraudación, edil denunció al Vice quien dijo que todo lo resolverá la Justicia

Una concejal denunció ante la Municipalidad de San Roque que el viceintendente José Altamirano presuntamente acumulaba dos cargos rentados. Tras las averiguaciones realizadas por la actual gestión local, días atrás, el apoderado del Municipio presentó una denuncia contra el citado funcionario por presunta defraudación agravada. Consultado sobre esto, quien fue compañero de fórmula del Jefe comunal, manifestó a este diario que “ellos llevaron el caso a la Justicia y allí se aclarará todo”. Al mismo tiempo anunció que el lunes informará a las autoridades judiciales sobre la difusión de un audio en el cual lo amenazan. (Ver recuadro).

Según consta en la presentación que el Municipio realizó días atrás en la Fiscalía Nº 1 de Goya, este caso tuvo su origen el pasado “6 de febrero cuando la concejal Adriana Carmagnola denunció al viceintendente por presuntamente acumular dos cargos rentados: el de funcionario municipal y el de personal de planta transitoria del Senado de la Nación. Este planteo lo realizó en la Comuna, quien a partir de ello dispuso que el Secretario de Gobierno y de Finanzas verificara lo denunciado por la edil. En primer término, el funcionario corroboró que en la página web del Senado de la Nación, Altamirano figuraba como empleado de ese organismo.

Pero “ante la necesidad de dar certeza a la gravísima situación se remitió al Senado de la Nación un oficio municipal requiriendo mayores precisiones. Es así que la resolución 0767/18 del 27 de noviembre de 2018 certifica que el señor Altamirano brindó servicios hasta la fecha de baja, en noviembre del 2018, generándose casi un año de incompatibilidades. Luego, el 14 de marzo, el director general de Asuntos Legales del Senado de la Nación remitió oficio adjuntando documental que deja en claro la existencia de superposición de cargos”, detallan en la presentación que el apoderado de la Municipalidad de San Roque presentó ante la Fiscalía, el pasado 28 de marzo.

Precisamente, esa información está adjuntada e incluye -entre otros- una certificación de haberes y servicios de lo que supuestamente cobró como viceintendente y además como empleado del Senado de la Nación. En este punto, según información a la que accedió este diario, habría cobrado casi $25 mil por mes del cargo que se habría dado de baja en noviembre del año pasado.

A su vez, en la denuncia se sugiere a la Justicia que solicite informes a la Asociación Vecinal de Saneamiento Ambiental (Avesa) a fin de que pueda constatar que Altamirano también percibiría un haber como empleado de la institución.

En base a estos argumentos, el apoderado del Municipio solicita que se investigue al viceintendente por presunta defraudación e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Defensa

Altamirano al ser consultado sobre la denuncia en su contra por el presunto cobro indebido de tres haberes, expresó a El Litoral: “Ellos llevaron este tema a la Justicia y cuando me convoquen allí haré las aclaraciones correspondientes”. En este sentido, afirmó que no cometió anomalías pero aclaró que tampoco hará una defensa mediática sobre el caso. “En el ámbito correspondiente se esclarecerá todo”, estimó. Al mismo tiempo manifestó que “toda esta situación que están intentando generar es para desprestigiarme porque quieren desviar la atención y así seguir postergando las rendiciones de cuentas por los más de 60 millones del presupuesto que tuvieron el año pasado. Ya hicieron circular versiones de que se quería separar del cargo al Intendente y eso no es así. Es más, circuló un audio en el que una persona me amenaza”.

Sobre esto comentó que la semana pasada realizó una exposición en la comisaría local, pero anticipó que el lunes planteará el caso ante la Fiscalía. (Ver recuadro).

Sesión

Al cierre de esta edición se desarrolló una nueva sesión ordinaria presidida precisamente por Altamirano. De acuerdo a lo expresado desde el recinto a este diario, “sólo se aprobó el rechazo de las rendiciones de la administración municipal de los últimos 20 días del 2017 y la ejecución presupuestaria del primer trimestre del 2018”.

Mientras que otros pedidos de informes, tal como lo establece la legislación vigente, fueron girados a comisión.