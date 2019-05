Regatas derrotó a San Martín gracias al poder de su banca

Una nueva noche de fuertes emociones ofreció el mano a mano entre Regatas Corrientes y San Martín por los playoffs de octavos de final de la Liga Nacional de Básquetbol. Esta vez el Fantasma se impuso 89 a 85 en el Fortín Rojinegro y tomó una ventaja de 2 a 1 en la serie, con lo que recuperó la ventaja de campo que su rival le arrebató tras el primer duelo en el parque Mitre.

San Martín está obligado a ganar el partido de mañana o de lo contrario acabará su temporada.

La noche comenzó con el local decidido a aprovechar su condición de anfitrión. Sebastián González apostó a una rotación inicial con un “doble base” (Cabrera y Faggiano) y tomó una rápida distancia de 8-0 luego de un doble de Roberts y dos triples de Faggiano. Al “Fantasma” le costó varios minutos convertir sus primeros puntos (doble de Canton), pero la visita recortó distancias de la mano de Ramírez Barrios y con un rendidor ingreso de Saiz (18-16).

La rotación de nombres le dio buenos resultados a los dirigidos por Lucas Victoriano, que jugaron un segundo cuarto de alto vuelo (lo ganaron 24-33). San Martín no pudo contener los embates de Arengo y Henríquez, aunque sobre el cierre del parcial ajustó las distancias gracias a una racha anotadora de Faggiano y Harris: llegaron al entretiempo 42-49. En la visita la banca aportó 34 puntos y anotaron 9 jugadores, mientras que el goleo del local se apoyó en cuatro jugadores, y en especial, en el aporte de Faggiano.

Pero si algo le sobró al local fue su espíritu de combate y lo sacó a relucir en el tercer cuarto, redoblando esfuerzos en defensa y con una destacada labor de su mediacancha que a los puntos de Faggiano le sumó los de Zanzottera. Tras un robo de Roberts y un triple de su capitán el Rojinegro pasó al frente (57-54, con un “parcialito” 15-5). Regatas supo domar la tormenta, fueron valiosos un par de rebotes y conversiones de Gallizzi, y en el cierre recobró la delantera con un par de libres de Arengo (65-66), y en los segundos restantes Harris perdió la bola por “caminata”.

Un par de bombazos de Peralta y Zanzottera (72-66) inauguraron el último cuarto, pero rápidamente San Martín perdió al ex Obras, llegó a las cinco faltas personales, y no pudo contar con una rotación redituable como la del “Fantasma”, que impulsado por su variedad anotadora se distanció promediando el parcial (77-84). No obstante, dio batalla el dueño de casa y apretó en el desenlace gracias a los viajes a la línea de Faggiano, Hicks y Roberts (85-86). Henríquez contestó desde la línea (85-87), y luego Regatas defendió con firmeza su canasto: no pudieron convertir ni Faggiano ni Roberts en dos acciones consecutivas (tapa de Saiz y buena defensa de Ramírez Barrios). Finalmente Quinteros lo selló con un par de libres más (85-89) y dejó a Regatas a un triunfo de los cuartos de final.