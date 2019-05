Muelle en el parque Mitre: cayó la sesión del Concejo y se posterga el debate por el proyecto que pide llamar a un referéndum

Sin contar con el quórum reglamentario, terminó cayendo la sesión del Concejo Deliberante capitalino. Uno de los temas que prometía un fuerte intercambio entre los concejales tenía que ver con el proyecto de resolución que pide someter a un referéndum la concesión para un muelle de una parte del parque Mitre.

“No es un debate electoral, es un debate sobre qué modelo de ciudad queremos”, aseguró el concejal Germán Braillard Poccard, desmintiendo que se trate de una polémica generada para conseguir rédito electoral. “Este tema se va a trabajar, se va a hablar y se va a luchar para que la Costanera siga siendo para todos, antes y después del 2 de junio”, agregó.

Ayer debía tratarse el proyecto de resolución que solicitaba al intendente Eduardo Tassano un referéndum sobre la concesión por 49 años de una parte del parque Mitre, el bloque oficialista no se presentó y esto hizo que caiga la sesión. “Bajar la sesión sin aviso no va a evitar que sigamos trabajando para frenar el loteo de la Costanera y el parque Mitre, porque no es un debate electoral, es un debate sobre qué modelo de ciudad queremos”, sostuvo el autor de la iniciativa.

Por el desacuerdo a la concesión por 49 años en la desembocadura del arroyo Poncho Verde en el parque Mitre, el interbloque “Podemos Más” instó al intendente Eduardo Tassano a que convoque a un referéndum obligatorio para que sea el propio correntino quien decida qué se puede hacer o no en la costa. El pedido fue realizado a través de un proyecto de Resolución que pide además la publicidad anticipada de toda la información correspondiente para que se tenga un pleno conocimiento del tema. El documento adelanta que, en caso de hacer caso omiso, el jefe comunal capitalino podría ser denunciado en la Justicia por su incumplimiento en los deberes de funcionario público, pero no pudo tratarse por el faltazo oficialista.

Fuentes cercanas al cuerpo deliberativo anticiparon a este medio que es altamente probable que el jueves que viene tampoco haya sesión, por los cierres de campaña. De confirmarse, esta discusión deberá seguir esperando su turno.