Reanudan juicio contra un par de ex funcionarios por presuntos incumplimientos

En el Tribunal Oral Penal de Goya hoy se reanudará el juicio contra dos ex funcionarios municipales, Gerardo Bassi (intendente) y Pedro Raimundi (secretario de Hacienda). Ambos fueron procesados por incumplimientos de los deberes debido a que -presuntamente- no respetaron la legislación vigente cuando realizaron pagos como parte de las compensaciones fijadas en convenios firmados con el Ejército.

De acuerdo con lo previsto, la jornada comenzará con las declaraciones de tres testigos, entre ellos, quien realizó la denuncia en el 2015. Precisamente, con base en esa presentación realizada en la Fiscalía, se inició un proceso judicial que derivó en el juicio que se desarrolla ahora.

Las audiencias comenzaron el pasado lunes, pero en esa jornada solo se leyó la acusación. Luego, el Tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio. De esta forma hizo lugar a un pedido del defensor oficial que ahora representa a Bassi. Precisamente, el citado letrado argumentó que ante su repentina designación, como consecuencia de la dimisión de quien era el abogado del ex intendente, necesitaba tiempo para poder interiorizarse en la causa.