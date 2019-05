Según un informe, las licitaciones de obras públicas aumentaron un 61% en la región

“En marzo, creció fuertemente el monto licitado de obra pública en los niveles nacional, provincial y municipal sumados”, según un informe de la Confederación Argentina de Pymes Constructoras (CPC). El NEA registró una variación interanual acumulada del 61%. Sin embargo, Corrientes aún contabiliza números en caída.

De acuerdo con el trabajo de la CPC, que registra los llamados a licitación de obras públicas nacionales, provinciales y municipales, marzo fue un mes de mejoría. El tercer mes del año representó un crecimiento del 81% interanual en relación con febrero, si se mide a precios constantes, es decir, deflactadas por el costo de la construcción, en todo el país.

Además, el primer trimestre de este año, el monto licitado creció un 19% interanual medido a precios constantes, aunque cayó un 7%, medido en dólares licitados. En ese sentido, en el NEA y el NOA el monto licitado creció moderadamente, en 11% y 19% interanual, respectivamente, medidos a precios constantes. En tanto, la variación interanual acumulada del Nordeste fue más que positiva, ya que representó un incremento del 61% hasta marzo de 2019. En todo 2018, se licitaron obras por más de $9 mil millones en la región. En el tercer mes del año, fueron más de $1.800 millones.

En Corrientes, sin embargo, la variación interanual acumulada cayó un 100%. No obstante, la variación mensual registró un incremento de 4.443%. Esto se debe a que pasó de $7 millones en febrero de 2019 a $318 millones en marzo. En todo el 2018, la inversión alcanzó los $1.489 millones en la provincia.

En Corrientes, además, el acumulado 2019 registró una inversión por $325 millones en obras públicas. De acuerdo con el informe de CPC, en la provincia se licitan $327 por habitante.

En este sentido, la que más invirtió fue Formosa, con $1.237 licitados per cápita. Misiones contabiliza $806 por habitante; y Chaco, $856. El NEA, en tanto, $754 por habitante.

De acuerdo con el informe de la Confederación, medidas a precios constantes, las licitaciones de la Patagonia fueron las que mayor crecimiento tuvieron con un aumento del 76% ($1.057 millones de 2018), con un fuerte incremento en las licitaciones de obra en Neuquén (+330%) y Tierra del Fuego (+100%).

En segundo lugar, se ubicaron las licitaciones de la región centro, con un aumento del 54% interanual en el primer trimestre. En particular, el aumento de la región estuvo impulsado por el mayor monto licitado en la Provincia de Buenos Aires (+172%, lo que significó un total de $5.726 millones de 2018) y en la Provincia de Santa Fe (+309%, equivalente a $2.778 millones de 2018), de acuerdo con el estudio de la Confederación Argentina de Pymes Constructoras (CPC).