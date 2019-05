Mayer completó su trabajo frente a Schwartzman y sigue en Roland Garros

El correntino Leonardo Mayer avanzó ayer a la tercera ronda de Roland Garros tras completar exitosamente el duelo argentino con Diego Schwartzman, a quien venció por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-5.

Mayer, nacido en Corrientes y ubicado en el puesto 68 del ranking mundial de la ATP, consumó su victoria sobre el “Peque” Schwartzman (20) en tres horas y 10 minutos, en un partido que había quedado inconcluso el miércoles por falta de luz natural con el marcador dos sets a uno y 3-3 en el cuarto set (hasta allí habían disputado 2 horas y 40 minutos).

El correntino, vencedor en la ronda inicial del checo Jiri Vesely (105), estiró a 2-0 su ventaja en el historial con Schwartzman, ya que también lo había vencido el año pasado en el ATP 500 de Hamburgo.

El próximo rival de Mayer será el francés Nicolás Mahut (252), quien el miércoles le ganó al alemán Philip Kohlschreiber (54) por 6-3, 6-3 y 6-3. El encuentro está programado para hoy en el tercer turno del nuevo estadio (bautizado Simonne Mathieu) que presentó Roland Garros para el presente certamen.

Mahut, de 37 años, venció a Mayer las dos veces que se enfrentaron, las anteriores en el Challenger de Burdeos 2012 y en el ATP de Metz 2013.

El correntino se instaló por sexta vez en la tercera ronda del Grand Slam parisino, las anteriores en 2010, 2011, 2012, 2014 y 2015, aunque nunca pudo llegar a los octavos de final.

Mayer subirá varios puestos en el ranking mundial, ya que el año pasado había caído en la ronda inicial ante el francés Julien Benneteau, mientras que Schwartzman perderá posiciones debido a que en 2018 había llegado a cuartos de final, instancia en la que perdió con el súper campeón español Rafael Nadal.

Por su parte, el tandilense Juan Martín Del Potro le ganó en la víspera al japonés Yoshihito Nishioka por 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5-7) y 6-2 y avanzó a la tercera ronda del torneo sobre polvo de ladrillo que se desarrolla en París.

Del Potro, noveno en el ranking mundial de la ATP, tardó tres horas y 46 minutos en derrotar al zurdo Nishioka (72) en el Court Simonne Mathieu, y debió ser atendido algunas veces por molestias en su rodilla operada.

En la próxima instancia, Delpo, quien fue semifinalista del Abierto francés en 2018, enfrentará al australiano Jordan Thompson (69), quien eliminó al croata Ivo Karlovic por 6-3, 6-4, 6-7 (2-7) y 6-3.

El tandilense se impuso con su saque (sumó 17 aces contra 6 de su rival), tuvo una mejor devolución y logró más breaks que Nishioka (nueve puntos ganados contra cinco del japonés), aunque terminó bastante cansado físicamente.

Del Potro, de 30 años y que venía de superar en el debut al chileno Nicolás Jarry, nunca jugó contra Thompson, de 25, en partidos oficiales del circuito.

Mientras que el otro argentino que jugó ayer, el azuleño Federico Delbonis (75), cayó ante el italiano Fabio Fognini, noveno favorito, por 6-4, 3-6, 6-3 y 6-3, y quedó eliminado. Fognini se cruzará con el español Roberto Bautista Agut en la tercera ronda.

En tanto que el cordobés Juan Lóndero (78), en su primer Grand Slam, ya estaba en la tercera rueda luego de que el miércoles sorprendiera al local y Richard Gasquet (39). Mañana, Lóndero enfrentará hoy al francés Corentin Moutet (110).

“Jugué realmente bien”, señaló Leo

Para Leonardo Mayer, el jueves se presentó de manera especial. Debía completar el encuentro frente a Diego Schwartzamn que el día anterior se suspendió cuando estaba en ventaja 2 a 1 en sets y 3-3 en el cuarto parcial para instalarse por sexta vez en la tercera ronda de Roland Garros. “Era un partido difícil. Yo sabía que el ‘Peque’ juega muy bien acá, es muy rápido, entonces tenía que jugar bien y tratar de atacar lo más rápido posible”, señaló el Yacaré al poco tiempo de concretar su triunfo.

“Creo que me salió bien el miércoles y llegó la suspensión por la falta de luz. Este jueves jugué realmente muy bien, ataqué rápido y pude ganar de manera rápida, sin tanto desgaste”.

Sobre el encuentro de hoy frente a Nicolás Mahut, el correntino sentenció: “Va a ser un partido difícil porque está jugando bien, ganó muy fácil la segunda ronda y va a estar con mucha confianza”, aunque dejó en claro que “tengo muchas ganas de ganar y de que me vaya muy bien. Estoy jugando bien y eso me motiva”.