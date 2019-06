Pese a las listas de paridad, las mujeres sólo representarán un tercio de las cámaras

En medio de los pedidos de reivindicación de los derechos políticos de las mujeres, prácticamente la totalidad del arco opositor presentó listas de paridad en las últimas legislativas provinciales, a excepción del oficialismo. Sin embargo, pese a la iniciativa de los frentes sin necesidad de que les obligue una ley, los resultados inclinaron la balanza a mantener hasta 2021, un techo del 30 por ciento de diputadas y senadoras en Corrientes.

Pese al intento de la oposición de incorporar un número mayor de mujeres, ya que de ocho listas, siete confeccionaron grilla de paridad, los resultados de las últimas elecciones inclinaron la balanza a favor del oficialismo que fue el único en no presentar una nómina en la cual se intercale un hombre y una mujer. Lo paradójico es que esta bandera la levantó Encuentro por Corrientes (ECO) en la campaña legislativa, al igual que el voto joven. Ambas iniciativas, enviadas por el propio gobernador Gustavo Valdés a la Legislatura, no prosperaron el año pasado por diferencias dentro del propio oficialismo.

De esta manera, el techo del 30 por ciento de presencia de mujeres en la Legislatura se mantendrá hasta diciembre de 2021. Una contradicción de ampliación de derechos en los tiempos que corren. En la región, Corrientes es la única provincia que no contará con paridad de género, ni de hecho, ni por ley.

Pero no todo se debe a que el oficialismo presentara una grilla con un tercio de mujeres, sino también a que ningún frente propuso una candidata como cabeza de lista en ambas cámaras. En Capital, sin embargo, hubo excepciones. En la ciudad hubo dos frentes que llevaron adelante este criterio: Unidad Correntina y Avancemos.

No obstante, una leve diferencia se observará en la Cámara de Diputados, donde crecerá la presencia de mujeres. En diciembre, de estar integrada la Cámara baja con ocho legisladoras, pasará a diez.

La nueva conformación implicará la distribución de diez mujeres y 20 hombres. Esto significa que se mantiene el cupo de un tercio en Diputados. Este año terminan mandato la radical Geraldine Calvi, las peronistas Alicia Locatelli y María Giraud, y Analía Bestard de Proyecto Corrientes.

Se incorporan a la Cámara baja las radicales, Mariel Meza, Noelia Bazzi; la referente de ELI, Carmen Pérez Duarte; la interventora del IPS, Lorena Lazaroff (PRO), y las peronistas, Alicia Meixner y Silvana Cabrera.

Senado

En el Senado la nueva composición implica una leve reducción de presencia femenina. De cinco senadores que culminan mandato este año, dos son mujeres (Nora Nazar del Panu, y Graciela Rodríguez, de la UCR). El domingo renovó mandato Rodríguez, por lo cual, el Senado, conformado por 15 integrantes, contará con cinco legisladoras. Esto representa un tercio del total.

En la cámara Alta continuarán mandato las radicales Rodríguez, Graciela Insaurralde y Alejandra Seward. También, las peronistas Carolina Martínez Llano y Nancy Sand.

Vale aclarar que los resultados del domingo 2 de junio permitieron al oficialismo obtener la mayoría calificada en ambas cámaras. Así, en diciembre, de 30 diputados, 22 serán de ECO y ocho de la oposición. En el Senado se observa un escenario similar, de 15 integrantes, diez pertenecerán al oficialismo.

Concejo

En el Concejo Deliberante de Capital no habrá grandes cambios en la distribución de fuerzas, ya que el oficialismo logró retener las seis bancas que renovaba y la oposición las tres que ponía en juego. En cuanto a la representación femenina, esta crecerá levemente. En diciembre pasará de seis concejalas a siete, representando estas el 36,8 por ciento del total.

Finalizan mandato este año la radical Florencia Ojeda, quien logró renovar para un segundo periodo, y la peronista Mirian Sosa. En tanto, se incorporan Sofía Vallejos (ELI) y Lorena Acevedo Caffa (FPV). Continúan Mercedes Mestres (PRO), Claudia Campias (UCR) y las peronistas Soledad Pérez y Magda Duartes.

Nacionales

Por primera vez, se elegirán candidatos con criterio de paridad de género en un comicio nacional. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias se realizarán en agosto y se estrenará para cargos electivos la Ley Nacional de Paridad de Género, sancionada en 2017 por el Congreso de la Nación.

En marzo de este año, en el Día Internacional de la Mujer, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, reglamentó la normativa nacional, a través del Decreto N° 171/19.

Corrientes elegirá cuatro diputados nacionales. De este total, una mujer finaliza mandato, es el caso de Araceli Ferreyra (Movimiento Evita). Mientras que continúan Estela Regidor (UCR) y Sofía Brambilla (PRO).