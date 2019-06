El peronismo y sus socios se abroquelan para las Paso

Cierra mañana el plazo para inscribir alianzas de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso). El peronismo mantuvo ayer una reunión con los presidentes de una decena de partidos, afines a respaldar la fórmula presidencial Fernández- Fernández. En el oficialismo, en principio, no habría grandes sorpresas. Aún restan las definiciones del sector renovador que, a nivel nacional, conduce Sergio Massa.

Con el cierre de inscripciones de alianzas en puerta, el peronismo se abroquela junto a sus aliados tras la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Ayer hubo una reunión de trabajo en la sede local del PJ y habría voluntad de sellar acuerdo de cara a las primarias del 11 de agosto y las generales del 27 de octubre.

Según informaron desde el PJ a El Litoral, participaron de ese encuentro, presidentes y referentes de los partidos De la Victoria, Encuentro por la Democracia y la Equidad o Nuevo Encuentro, ambos sellos conformaron el Frente para la Victoria que en las últimas elecciones del 2 de junio llevaron la candidatura a concejal en Capital del ex intendente de Corrientes, Fabián Ríos.

También estuvieron referentes del partido De la Educación, Cultura y el Trabajo, que cuenta con el apoyo de Camioneros, a través de su representante local, Emilio Rotela; Compromiso Federal, espacio que, a nivel nacional fue fundado por los hermanos Rodríguez Saá, pero que actualmente, se dirimen por la Gobernación de San Luis. Actualmente, el bloque legislativo nacional de dicha provincia, responde a Adolfo como Unidad Justicialista.

A su vez, estuvieron presentes representantes de Crecer con Todos, de Angel Rodríguez, quien se presentó en los comicios del 2 de junio como Juntos Podemos; Instrumento Electoral por la Unidad Popular, cuyo apoderado es Leonardo Ortíz; y Nuestra Causa (fundado por Amas de Casa). Un dato no menor es que ambos sellos integraron en los pasados comicios provinciales la alianza Alternativa Federal.

Además, participaron de las conversaciones representantes del Partido Comunista (PC) de Corrientes, Convocatoria Popular, Kolina, que habían presentado lista propia en las legislativas provinciales a través de Unidad Correntina, con respaldo de la Liga de Intendentes Peronistas, entre ellos, el jefe comunal santaluceño José “Tata” Sananez, el libreño Martín “Tincho” Ascúa, y el sanroqueño Raúl Hadad.

También estuvieron presentes, referentes del Partido del Trabajo y del Pueblo. Se espera la participación de Forja. En tanto, aún no hubo acuerdo con el Partido Renovador, dado que están a la espera de definiciones de Sergio Massa a nivel nacional. Sin embargo, según pudo saber este diario, desde el peronismo indicaron que no se descarta un acuerdo con dicho sello que, a nivel provincial, es presidido por el concejal Germán Braillard Poccard.

Por otra parte, desde el sector renovador informaron a El Litoral que por el momento no hubo acuerdo y que las definiciones se conocerán en las próximas horas, posiblemente, este mismo miércoles. La decisión de Massa replicará en las alianzas locales.

Las conversaciones continuarán hoy con los respectivos apoderados partidarios en la sede local del PJ. Desde el peronismo confían en que este miércoles se firmará un acta con la inscripción de todos los sellos que respalden a los Fernández.

Mientras tanto, en el oficialismo no habría, en principio, grandes sobresaltos. Todo se encamina a que Encuentro por Corrientes, cierre como ECO+Cambiemos para las elecciones nacionales. Según informaron a El Litoral, los papeles están en marcha.

Incluso, los nuevos socios, como el Partido Liberal (PL), integrarán la actual alianza gobernante. Esta acompañará la candidatura de Mauricio Macri a renovar mandato. Aún se desconoce si un radical acompañará al Presidente.