Lo que se jugó hasta el momento

Un repaso por los resultados de los juegos disputados por la primera y segunda fecha indica lo siguiente:

Primera fecha: Mandiyú 7 - San Jorge 0; Curupay A 4 - Lipton A 1 (Zona A); Libertad 3 – Empedrado 0; Robinson 0 – Curupay B 0; Yaguareté 0 – Popular A 0 (Zona B); Dr. Montaña 3 – Sacachispas 1 (Zona C).

A reprogramar: Ferroviario vs. Sportivo Corrientes (Zona A); Popular B vs. Villa Raquel y Lipton B vs. Quilmes (Zona C).

Segunda fecha: Mandiyú 1 – Lipton A 0; Curupay A 1 – Ferroviario 0; Sportivo 6 – San Jorge 0 (Zona A); Curupay B 2 – Empedrado 0; Libertad 1 – Yaguareté 0; Popular A 1 – Robinson 0 (Zona B); Quilmes 1 - Popular B 0; Villa Raquel 6 - Sacachispas 0 (Zona C).

A reprogramar: Lipton B vs. Dr. Montaña (Zona C).