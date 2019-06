Desde Corrientes, “Madera Argentina para el Mundo”

El pasado viernes se realizó el Seminario de Exportaciones Foresto Industriales “Madera Argentina para el Mundo”, cuya apertura fue realizada formalmente por el gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, y el secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere. El evento se desarrolló durante toda la jornada con importantes ponencias, en el marco de una calificada convocatoria de los actores del sector foresto industrial de la provincia que ven un horizonte auspicioso del mercado externo para la madera correntina.

El encuentro estuvo organizado por la Provincia a través del Ministerio de Producción y con el acompañamiento de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, la Asociación Forestal Argentina (AFoA). Y contó con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la colaboración de la Asociación Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes (Apefic).

En un alto del seminario, el ministro Vara destacó la importancia de este encuentro en virtud de que “en el caso de nuestra provincia está fuertemente en la agenda la exportación, o sino no podemos crecer”. “Tenemos un campo muy limitado, salvo con las casas madera, una asignatura algo pendiente en donde se podría crecer, pero en realidad es mucho más lo que tenemos que lo que puede absorber el mercado interno”, explicó.

“Hay que internacionalizarse, mirar para afuera, y agresivamente tratar de ser lo más competitivo posible para avanzar en la exportación”, afirmó Vara ante las posibilidades que se le abren a la madera correntina en el mercado externo. “Si partimos de la base que tenemos la posibilidad de cortar diez millones de toneladas al año, y una tasa anual de crecimiento de 14 millones según el último relevamiento –de las cuales maderables podrían ser unos 10 millones y estamos cortando unos 4 millones- está claro que podemos hacer mucho más”, ejemplificó.

Según el ministro, la provincia cuenta hoy unos 27 millones de toneladas de madera stockeadas de madera en pie “porque no se ha estado explotando”, con lo cual se podría “acelerar el proceso en los próximos años hasta alcanzar un nivel aceptable”. “En la medida que vayamos avanzando en valor agregado, ese va a ser el desafío que de alguna manera ya se está dando, se viene creciendo, pero tal vez no al ritmo que deberíamos y por eso el mismo sector y el Gobierno vienen acelerando estos procesos”, concluyó.

La jornada continuó luego con las ponencias y, cerca del cierre, se concretaba un panel de expositores en la que el ministro Vara iba a realizar su presentación sobre “Logística y transporte”, que incluye las exportaciones correntinas en relación al resto del país, la distribución actual de forestoindustrias, la disponibilidad de la madera aserrable, los costos logísticos y el potencial de producción de madera exportable. También

Las acciones en las que desde la Provincia a través de su cartera se fue avanzando en pos de fortalecer la actividad productiva del sector, la inversión en infraestructura con la construcción de nuevos puertos, y la generación de nuevas herramientas para aumentar la productividad y buscar alternativas para la reducción de los costos del transporte.

Etchevehere

Por su parte, el secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Etchevehere, consideró durante la apertura del encuentro que “el sector foresto-industrial tiene una nueva oportunidad para incluir al mercado externo como una alternativa de mediano plazo para sus productos. Con una oferta de madera que hoy no puede absorber el mercado interno, se presenta una perspectiva firme de mercados externos crecientes, en particular, una demanda firme desde China", destacó Etchevehere durante la apertura del seminario que contó con la presencia del gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés.

“Este sector es un maravilloso ejemplo del potencial del país en este sentido y tenemos que poner nuestros esfuerzos en lograr el objetivo. Desde antes de asumir mi cargo en Agroindustria, vimos esta situación y por esto se trabajó para la creación de la Mesa de Competitividad Foresto Industrial que preside el presidente Mauricio Macri, de la cual se desprenden 10 mesas técnicas y cuyo objetivo es facilitar la competitividad, entre otras cuestiones", sostuvo el titular de la cartera agroindustrial.