Señalan la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del Nordeste

“El incremento de salarios de los trabajadores registrados del sector público y privado como los relativos a los ‘no declarados’ (en negro) se encuentran varios puntos por debajo de la inflación”, expresó en su habitual informe económico, el licenciado Miguel Angel Aquino del Grupo de Análisis Económico Social (Gaes), quien, además, es docente de la Unne y Uncaus.

“Podemos destacar que el costo de vida creció en el Nordeste argentino un 59,3 por ciento, y los salarios a nivel nacional, en promedio no superaron el 39,1 por ciento en su mejor situación”, indicó Aquino, respecto de los últimos indicadores que publicó el Indec.

“Esta diferencia de indicadores nos muestra claramente la pérdida de poder adquisitivo de todos aquellos que poseen ingresos fijos en esta época de elevada variación de precios, tanto en la Nación como en los conglomerados del NEA”, señaló.

Para el profesional, “la leche y lácteos crecieron un 87,9 por ciento, productos medicinales 78,7 por ciento, en yerba el 75,3 por ciento, en carnes y derivados el 68,3 por ciento, en aceite y grasa 67,8 por ciento, entre otros valores”, según expuso.

“Es importante resaltar que todos estos aumentos estuvieron encima del promedio de incremento salarial que fue del 39 por ciento al mes de marzo de 2019”, remarcó sobre la situación salarial en la región. El licenciado, no obstante, consideró, desde su opinión personal, que “lo más gravoso es el elevado costo que soportamos la clase media trabajadora al tener que sostener no sólo los gastos nacionales con los impuestos, sino también la carga administrativa y de servicios en las obligaciones locales. El costo total que soporta el trabajador le absorbe casi la mitad de sus salarios mensuales, y ello no es contemplado en la mayoría de los Estados Provinciales dado que conforman su alivio financiero”. Por lo cual consideró la necesidad de medidas para el sector.