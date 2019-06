Rosgan: buenos precios y la ternera como protagonista

El Mercado Ganadero Rosgan realizó la semana pasada su remate televisado mensual de junio, con una oferta que superó las 16.500 cabezas, filmadas por las once casas consignatarias que integran este mercado junto a la Bolsa de Comercio de Rosario. Los valores fueron muy satisfactorios, y la nota la dio la recuperación en la categoría terneras, donde se colocó casi toda la oferta y con valores superiores al mes pasado.

El miércoles y jueves de la semana pasada se realizó la primera subasta de junio de Rosgan, donde el mercado puso a la venta más de 16.500 cabezas.

El director Ejecutivo del mercado, Raúl Milano, priorizó en su análisis el comportamiento que tuvo la categoría de terneras: “Esta semana las terneras dejaron su antigua función de reparto para convertirse en una importante figura, la categoría que durante casi un año fue sólo un acompañante deslucido, que ni siquiera la baja del kilaje de faena lograba reanimarla, en este Rosgan alcanzó un volumen importante de oferta y la demanda la busco con interés. En este remate, realmente brilló”, sostuvo el ejecutivo del mercado.

Según explicó Milano, en el remate de la semana pasada se vendió el 97,49% de lo ofertado contra el 81,14% que se había vendido en el mes de mayo, y en lo que respecta a los precios, registró un incremento del 6,10% al pasar el promedio de mayo de $59,14 a $62,75 en junio.

Milano consideró que “los remates de Mercado Ganadero son un reflejo de la situación de la cadena de ganados y carnes, donde todos los eslabones entremezclan momentos de euforia, por las posibilidades de comercialización externas, con momentos de depresión por la caída de la faena con destino al mercado interno logrando pisos históricos de consumo per cápita”.

A su vez agregó que “este conjunto de expectativas mezcladas genera efectos en sus actores que no siempre son gratis. Mientras hay ganadores como los frigoríficos exportadores, hay ajustes en la industria consumera con un cuero que no para de caer y achica sus ingresos junto con la menor faena, donde los feedloteros que se descapitalizaron fuertemente el año pasado por los costos incrementados por el precio del maíz buscan recomponerse y, por otro lado, el precio de la invernada después de muchos años es menor al precio del gordo en el mercado de referencia dejando al productor un sabor amargo”.

Los precios promedios completos de esta subasta fueron: terneros $68,08, terneras $62,75, terneros y terneras $63,73, novillos de 1 a 2 años $60,31, novillos de 2 a 3 años $57,13, terneros Holando $47,48, vacas de invernada $35,81, vaquillonas de 1 a 2 años $55,97, vacas con garantía de preñez $21.853,82 y vaquillonas con garantía de preñez $22.547,62.

Lo que viene

Durante el mes de junio, el mercado tendrá una segunda subasta, esta vez en la expo del campo Agroactiva que se realizará del 26 al 29 de junio en Armstrong, provincia de Santa Fe. El remate se hará el miércoles 26 de junio a partir de las 13.30 en el predio ganadero, junto con la carpa del Ipcva. Los once consignatarios que integran el mercado ya se encuentran filmando para esta nueva edición de Rosgan en Agroactiva.