Santo Tomé: la Justicia desestimó planteo de inconstitucionalidad por el número de ediles

En abril pasado, dos dirigentes políticos de Santo Tomé plantearon la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo de la Carta Orgánica que, al ser reformada, fijó una reducción del número de integrantes del Concejo. Pero esto fue desestimado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral. Sobre esto, el presidente del MID y uno de los autores de la presentación, Antonio Barros Perkins, expresó “estoy decepcionado por lo dictaminado, pero no creo que apelemos porque considero que hay una cuestión política de por medio”.

Antes de que comenzara el período ordinario hubo un primer pedido ante el recinto legislativo local para que se reformara la Carta Orgánica y, entre otros puntos, se incrementara el número de ediles de acuerdo al crecimiento demográfico registrado en los últimos años. Considerando que “cuando se hizo la reforma se redujo el número de bancas y eso derivó en que las minorías tengan cada vez menos posibilidades de obtener una. Entonces, en cierta forma sólo dejan dos opciones a quienes somos parte de la minoría: te adherís a alguno de los dos frentes que terminan polarizando la elección o te resignás a ir desapareciendo porque es muy difícil competir con las grandes estructuras partidarias”, manifestó Barros Perkins. Por eso, tanto él como Jorge Amuedo (ARI) y dirigentes de otros 19 partidos, luego realizaron otro pedido más amplio al Concejo por medio del cual solicitaban que se modificara el artículo 31 de la Carta Orgánica que determina que son siete los miembros del cuerpo deliberativo.

Ante la falta de respuestas, hace casi dos meses, realizaron una presentación en los estrados judiciales.

“Se está vulnerando, restringiendo y/o alterando con absoluta arbitrariedad, derechos y garantías reconocidos tanto en los artículos 1, 37 y 18 de la Constitución Nacional; como así también los 69, 71, 219 y 221 de la Constitución Provincial”, fue parte del argumento que esgrimieron los partidos. Asimismo, también indicaron que de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipios que determina la cantidad de concejales en base al número de habitantes, Santo Tomé debería tener 13 y no 7 ediles.

“Si bien recién mañana (hoy) accederemos al fallo completo, tenemos conocimiento de que desde la Justicia plantean que esa norma no rige para nosotros ya que nuestro Municipio cuenta con Carta Orgánica. Ese es uno de los presuntos fundamentos, pero habría otros”, comentó Barros Perkins. Tras lo cual añadió: “Pero acá lo que no se puede negar es que en las próximas elecciones se renovarán sólo 3 concejales y por lo tanto se requiere un número elevado de votos para obtener un edil. Considerando eso y los resultados de los comicios del pasado 2 de junio, esos lugares se distribuirán sólo entre dos frentes. La minoría quedará otra vez sin posibilidades de tener voz en el Concejo”, concluyó.