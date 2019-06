Los ojos del mundo en el mayor eclipse solar de 2019

CONSEJOS

DE SEGURIDAD

La protección ocular es lo más importante el día del eclipse solar. Se deben utilizar filtros especiales para no producir daños irreversibles en los ojos. No mirar directamente al Sol con eclipse o sin eclipse sin filtros de protección. Nunca utilizar filtros comercializados en el mercado sin ninguna certificación. Los lentes o filtros especiales deben estar en perfectas condiciones. No mirar el Sol a través de una cámara, teléfono, binocular, telescopio o cualquier otro dispositivo óptico sin que tenga un filtro solar certificado para este uso.