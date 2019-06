Primarias: remiten al Juzgado Federal listas de precandidatos oficializadas

Las Juntas de las tres alianzas que competirán en las Primarias del 11 de agosto presentarán hoy las listas de precandidatos que cumplieron con todos los requisitos impuestos y están en condiciones de ser oficializadas.

En el Frente de Todos, que a nivel nacional llevará como candidatos a presidente y vice a Alberto Fernández y Cristina Fernández, se debate ahora quién llevará adosada la boleta de los Fernández, pues existe una cláusula en el acta constitutiva de la alianza que fija que contará con esa suerte sólo la grilla oficialista, es decir la “Celeste y Blanca”, que encabeza el actual diputado nacional José Ruíz Aragón. Son 10 las grillas que se presentaron para competir en ese frente y todos confían en que esa cláusula no será utilizada, ya que de lo contrario estarán en desventaja electoral.

Entre los candidatos peronistas se destacan sindicalistas, ex legisladores provinciales y nacionales, y dirigentes barriales.

Las cuatro candidaturas a diputados nacionales se distribuirán por sistema D´hont.

En ECO+Juntos por el Cambio los cargos también si distribuirán por D’hont, pero para que ese sistema se imponga cada lista deberá obtener como mínimo el 25 por ciento de sufragios.

En cuanto al tercer frente, Consenso 2030, de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, las dos listas que se presentaron también definirán sus candidaturas por D´hont.

En cuanto a Ciudadanos a Gobernar, el partido que adhiere al Frente Nos, que lleva como candidato a presidente a Juan José Gómez Centurión, su grilla no tiene opositores y tampoco tendría inconvenientes para la oficialización. El espacio Pro Vida lleva como primer candidato al médico Eduardo “Paco” Achitte.

Además como candidato a suplente se presentó el ex combatiente de Malvinas Juan Vallejos. Ahora alistan los modelos de las boletas, que llevarán fotos y serán a color.