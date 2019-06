Decreto para que Cristina cobre una sola pensión

Tras una larga disputa que se inició casi desde su salida de la Casa Rosada, Cristina Kirchner deberá optar por una de las dos pensiones que reclama, una en su carácter de ex presidenta y otra como viuda de Néstor Kirchner.

Así lo dispuso ayer un decreto con las firmas de Mauricio Macri y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que da por “agotada la vía administrativa” del reclamo presentado por Cristina Kirchner.

La ex presidenta había presentado un “recurso jerárquico” para que se le restituyeran las dos pensiones y se reliquidaran los montos que no había percibido cuando se suspendió el doble pago.

En el decreto publicado ayer en el Boletín Oficial, se plantea que la suspensión “obedeció a la constatación de una irregularidad administrativa y no a la existencia de una supuesta “presión social” como pretende “la quejosa”, en referencia a la ex mandataria.

La disputa había nacido con la resolución 3.193 de noviembre del 2015, que había otorgado una pensión presidencial de más de $130 mil por mes a Cristina, pese a que ya recibía otra del mismo monto desde octubre del 2010 como viuda de Néstor Kirchner.

Esa pensión no contributiva fue creada por la ley 24.018 para los ex presidentes, vicepresidentes y miembros de la Corte Suprema de Justicia.