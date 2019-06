Malestar porque ex funcionaria con prisión domiciliaria no fue autorizada a acompañar a su hijo, quien luego falleció

La ex tesorera de la Municipalidad de Perugorría, Patricia Vera, que está cumpliendo prisión domiciliaria hace más de un año, el último lunes pidió autorización al Juzgado de Instrucción de Curuzú Cuatiá para poder acompañar a su hijo que fue trasladado a Goya para ser atendido por una neumonía. El requerimiento fue denegado y la defensa no apeló porque el joven falleció.

“A ella la Cámara precisamente le concedió la prisión domiciliaria porque se acreditó que su hijo tenía un 90% de discapacidad y, sí o sí, necesitaba que ella lo cuidara”, recordó el abogado de Vera, José Gelmi, en diálogo con El Litoral. Tras lo cual precisó que “el lunes, aproximadamente a las 10, él se descompuso y lo llevaron al hospital de Perugorría. Allí detectaron que tenía neumonía y que requería una atención de mayor complejidad. Por eso, determinaron que debía ser derivado a Goya”.

Y para poder acompañarlo a su hijo, Vera solicitó autorización al Juzgado. “La presentación la hicimos aproximadamente a las 12.30 y la respuesta con la denegatoria la recibimos a la tarde. No llegamos a apelar, porque, lamentablemente, una hora después falleció el joven”, manifestó Gelmi, quien agregó: “A los dos les privaron el derecho de poder estar juntos en esas últimas horas”.

Luego -aclaró- que le autorizaron a Vera a participar sin restricciones de las exequias. “Pero la anterior denegatoria se realizó sin la consulta previa a la Defensoría ni a la Fiscalía. Ahora, ella no está en condiciones de hablar sobre el tema, pero seguramente después se hará algún tipo de presentación.