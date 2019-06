Con el estreno de la firma digital, Provincia presentó la Cuenta de Inversión 2018

El contador general de la Provincia, Héctor Herrero, informó que, en tiempo y forma, la Provincia -a través de la Contaduría General dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas- presentó la Cuenta de Inversión del Ejercicio Económico 2018 al Tribunal de Cuentas de Corrientes.

“A la regularidad con la que la administración provincial viene cumpliendo con este mandato constitucional”, indicaron, se le sumó la novedad que en esta oportunidad el informe oficial se elevó con la firma digital por primera vez.

“Este aspecto no es menor. Además es novedoso, en esta Cuenta de Inversión se incorpora por primera vez la firma digital que permite una mayor eficiencia, rapidez, seguridad y validez jurídica a la misma, dándole mayor autenticidad e integridad pudiendo identificar al firmante fácilmente y verificar si el documento fue alterado. Por lo tanto, se asegura la autoría e integridad del mismo”, explicó Herrero.

“Toda esta información también está disponible en la página de internet de la Contaduría General de la Provincia de Corrientes: http://www.cgpcorrientes.gov.ar”, agregó el funcionario provincial.

“Fue presentado tal como lo establece la Ley de Administración Financiera (Ley N° 5.571) en su artículo 88°, que expresa: ‘La Contaduría General de la Provincia deberá formular y remitir al Tribunal de Cuentas de la Provincia, antes del 30 de abril de cada año, la Cuenta de Inversión del ejercicio financiero anterior; de esta manera, otra vez, se presentó en tiempo y forma la Cuenta de Inversión correspondiente”, destacó.

Balance anual

“La Cuenta de Inversión de la Provincia no es otra cosa que el balance anual del Estado Provincial; como cada empresa debe confeccionar su balance anual, la Provincia también debe realizarlo; con la diferencia de que en vez de llamarse estados co balance general, se denomina Cuenta de Inversión o Cuenta General del Ejercicio”, explicó Herrero.

“La presentación de la Cuenta de Inversión implica permitir conocer en profundidad los números de la Provincia; el Gobierno provincial, mediante la Contaduría General de la Provincia, pone a disposición de las partes interesadas los resultados económico-financieros de la gestión de gobierno y la evaluación del grado de cumplimiento de las políticas públicas previstas, con el objeto de contribuir a una mayor confiabilidad y transparencia de las rendiciones de cuentas”, señaló el contador general de la Provincia.

La elevación de la Cuenta de Inversión tiene por propósito divulgar, de manera simple y perceptible, los aspectos fundamentales de los resultados de la gestión del Ejercicio Económico 2018; garantizando el ejercicio de los mecanismos republicanos de control de los actos de gobierno.

La presentación del balance del estado ante el Tribunal de Cuentas para su análisis y dictamen, para que posteriormente el Poder Ejecutivo eleve a la Legislatura Provincial a efectos de que la Comisión Revisora de Cuentas se aboque al examen de la misma, debiendo expedirse sobre la conveniencia de aprobar, observar o desechar dicha Cuenta de Inversión por parte del Poder Legislativo, hace a la esencia misma de la República –sostuvo el Cr. Herrero– ya que el órgano de control externo de la Hacienda Pública (como es el Tribunal de Cuentas) analiza y dictamina la veracidad de los grandes números de la Provincia, para luego el Poder Legislativo aprobarlos o no.

La Contaduría General de la Provincia continúa permanentemente intercambiando ideas con organismos técnicos, a fin de lograr que los estados que forman parte de la Cuenta de Inversión, constituyan un adecuado marco informativo que posibilite el análisis de la gestión presupuestaria, contable y financiera de la Administración Pública Provincial, facilitando la evaluación, control y tratamiento legislativo. Realizándose, además, asistencia técnica y de capacitación en forma permanente a las distintas jurisdicciones y al personal de esta Contaduría General.