Martín Alvarenga o el vuelo chamánico

En la entrega anterior nos acercábamos a la obra de Sánchez Aguilar, una voz imprescindible en la poesía del litoral de todos los tiempos. En esta ocasión nos aproximaremos a otra voz también imprescindible (por su hondura y expansión de pensamiento) en el mapa poético de la región.

A finales del primer siglo de nuestra era, la ciudad de Pompeya fue sepultada por una erupción del Vesubio, catástrofe horrible que sin embargo no logró borrar muchos de los “grafitis” que daban cuenta de la vida licenciosa y a la vez reflexiva de los habitantes de esta mítica ciudad. Casi dos mil años después, Martín Alvarenga, a instancia del Grupo Arte/Ahora, revela en el mural de plaza Italia lo siguiente: “Latinoamérica comienza en Corrientes/ somos el origen y la profecía”. Quizá sea esta la frase más conocida del autor, y acaso fuera también la puerta de entrada más directa y preñada de significados por la que se pueda acceder a la obra de este poeta, narrador y ensayista correntino. Veamos el porqué: ya desde sus primeros poemarios, su voz se enraíza en una búsqueda de múltiples realidades que intentan encontrar lugar en el puzle de la identidad, esa en constante agonía con la otredad. ¿Desde dónde lanzamos la mirada? ¿Qué nos devuelve el mundo? Basta con mencionar algunos de los títulos de sus libros de poemas para realizar un mapa semántico de su ardiente búsqueda: Catarsis: …“Si el fango se seca/ huye hacia el polvo/ y de él hay una polvareda de carnes/ de piedras, de metales de ríos y de planetas”(…) “Me sé polvo/ pero ansío lo que no tengo/ y me gusta lo que no soy…”; Drogados por la luz: …“el Popol Vuh fue rotando como la pelota y Cortés la pinchó con la espada y la pelota renació en la lengua de los sobrevivientes…”; Cantando como si naciera: “el Paraná es un sancho panza y un tupí y un buda, un samurái con escamas y un crucifijo, una honda que apunta a la curva del sol y deja escapar un semen todopoderoso”. La voz de Alvarenga se aúna, se moldea con distintas tradiciones poéticas y filosofías, aunque luego las hace saltar en pedazos. Poesía y pensamiento copulan e intercambian sus jugos más solares y terribles. El ser humano con sus ojos aquí y ahora, pero ante el desconcierto del infinito y la precariedad de lo finito. Hacen presencia el dios saludador y el dios ausente. Lo sagrado y lo profano. Por eso en Corrientes comienza el mundo, Latinoamérica, el puru’a desde donde Ñanderú espía y nos señala para expandirnos como animales políticos: “Y mi país adolescente o continente niño, capa geológica descolgada de su germen, mate cocido o recrudecido, yerba colosal y colérica (...) en un junquerío, en un Panal de Hierbas hay hoyuelos donde Ñanderú vuelca el agua para que nazcan lagunas/ soy uno de sus ciervos, un alfarero que toma manojos de cielo y barro/ un solitario apareado con mi sitio hasta los orígenes: iluminado, enterrado y recontrarrenacido”, dice en un poema de “Cantando como si naciera”.

Tal como hemos señalado en notas anteriores, debemos cuidar y proteger a nuestros creadores y más a aquellos que han entregado su vida al arte y al pensamiento y que no han pedido nada a cambio, salvo el abrazo y reconocimiento de una sociedad que muchas veces se empeña en darles la espalda.

Muestrario mInimo

Génesis

Dios se frotó las manos

y el alba se le escapó

[como un animalito.

La voz interior

Silencio: alivio,

respiración,

vacío en movimiento

puesta en escena de la palabra.

Silencio,

diálogo polizón, monólogo secreto,

susurro clandestino,

idioma enterrado

en su propio enigma.

Paréntesis violado,

pausa que llega

y hace girar el fonógrafo

de quien escucha una melodía

que aún no termina de nacer.

Silencio dado vuelta

[como un guante

liberando su voz.

Salto al vacío

Golpearse con el infinito

no duele tanto

porque uno se ha estrellado

[con la razón.

Pero golpearse con el transfinito

duele al punto de querer arrojarse

desde lo alto de una montaña

[al vacío.

Por haberse topado uno con

[las puertas del límite:

donde la imaginación

[danza a su antojo

con la hermosa locura.

Desprendimiento de

la imaginación

No sé qué me pasa

pero algo maravilloso

sucede dentro de mí.

Un Dios y un Demonio

me nacen al mismo tiempo

una y otra vez

insaciablemente,

diciéndome que la vida

sólo está hecha de límites

y que lo cotidiano

es la máscara de lo maravilloso.

**

es violenta esta ciudad

es duro el rostro el brazo tenso

sin la canción no se anda

dijo el viejo Whitman

y dijeron otros que

[cantaron y amaron

a pesar de los golpes

doloroso es el camino

y los poetas andan lo mismo

alegres al fin

y aman y se acercan a la ribera

a pesar del cobalto y las llamas

llegan al agua

bautizan la boca

persignan las manos

dudan y tienen fe

y aflojan los dedos para acariciar

una cara llagada

Cero transoceánico

En la debilidad del cero

[reside su fuerza

el cero desconviene

el cero descuenta

culpas y castigos

el cero jerarquiza siendo Cero

despegado de todo

aun de sí mismo

su permanencia está

[en su fugacidad

su domicilio fijo en todas las zonas [el universo

El Cero se funda en la Desmemoria

en hacerse tan liviano

que le permite dar el Salto Olímpico

hacia la Nada

El Cero es la posibilidad

[porque el hombre

[cargado de la pesadez

[de la historia

apela al Cero como un vehículo

[para volar

El Cero no es más que el Hombre

que inicia desarrolla y

[culmina su itinerario

al zambullirse en las aguas

[del Vacío

como si fuera un Pez Sobrenatural

La fuerza del cero

El punto es la huella digital

[del infinito

la redondez perfecta de la eternidad

el cero es el límite

a partir del cual el silencio

comienza a hablar

[con los gestos del mimo

y con los ojos burlones de la locura

El cero no resta

el cero acumula

perdiendo todo lo que lleva encima

Su ventaja es la desnudez

la desnudez pura del deseo colmado

del deseo que renuncia

luego de hartarse de beber la vida

con la sed del hombre cadenciado

El cero es haberlo perdido todo

y estar frente al horizonte

esperando la salida de un

[fuego redondo

ese sol que todo lo dice

sin pronunciar palabra

El cero gira sobre sí mismo

y crea el universo

Cosmogonía del cero

Espacio cero, tiempo cero,

conciencia cero.

Todo lo creado desde lo virginal.

La hora cero es la madrugada

[del mundo

cuando la inocencia absolutamente

[despojada

se entrega al desamparo

[de la inmensidad.

En el filo de la desnudez.

De su arrojo hacia lo que

[no tiene fondo.