El Torneo Apertura retoma el ritmo habitual en Corrientes

Organizado por la Asociación Correntina de Fútbol de Salón (Acfs), el Torneo Apertura retomará hoy la actividad normal con la disputa de la cuarta fecha en la Primera A y la quinta en las categorías del Ascenso. Los partidos se disputarán en los estadios de Hércules y de Malvinas 1.536 Viviendas, cancha que reemplaza al Centro de Educación Física Nº 1, que tiene prevista otra competencia.

El pasado fin de semana no hubo programación por el acto eleccionario provincial, mientras que el anterior solamente se desarrollaron cotejos de la Primera B y C por la participación de la selección capitalina en el Argentino B, donde terminó cuarta. Disputadas tres fechas en la Primera A quedaron dos líderes con puntaje ideal, Pingüinos y Deportivo Fénix (6 puntos), mientras que en el segundo lugar hay un pelotón de 6 equipos, entre ellos Victoria, el último campeón oficial del salonismo capitalino.

Mientras que en la Primera B, cumplidas parcialmente cuatro fechas, San Jorge y San Gerónimo están al frente de las posiciones con 8 unidades cada uno.

En tanto que en la segunda divisional del ascenso (Primera C) y también con cuatro fechas jugadas de manera parcial, comanda en forma solitaria Juan de Vera con 8 puntos, escoltado por Acero Puro con 7.

Programación

El programa de encuentros para hoy, dado a conocer por la Acfs, es el siguiente:

Cancha Hércules: 8.45 (Primera C) Deportivo Sur vs. Lunes Culturales, 10.00 (Primera C) El Decano vs. Aplanadora, 11.00 (Primera C) El Santo vs. Juan de Vera, 12.00 (Primera C) Hebraica vs. Sportivo, 13.00 (Primera B) Gafa vs. 17 de Agosto, 14.00 (Primera B) Santa Teresita vs. San Benito, 15.00 (Primera B) Deportivo Dengue vs. Sporting Cristal, 16.00 (Primera B) San Jorge vs. Libertad, 17.00 (Primera A) Comunicaciones vs. Marmolería, 18.30 (Primera A) Olimpia vs. Nacional, 20.00 (Primera A) Pingüinos vs. Real Unión y 21.30 (Primera A) Deportivo Fénix vs. Bañado Norte.

Cancha Malvinas 1.536 Viviendas: 9.45 (Primera C) Acero Puro vs. Olimpo, 11.00 (Primera C) Centauro vs. Imperio, 12.00 (Primera C) Milenium vs. Deportivo Armenia, 13.00 (Primera B) Juniors vs. San Pantaleón, 14.00 (Primera B) Aberturas vs. Boca Unidos, 15.00 (Primera B) Don Ocho vs. Jaguareté, 16.00 (Primera B) San Gerónimo vs. Islas Malvinas, 17.00 (Primera A) Primos vs. Deportivo Cichero, 18.30 (Primera A) Complejo Oriana vs. El Cosmos, 20.00 (Primera A) Cruz Diablo vs. Victoria y 21.30 (Primera A) Panadería Romero vs. Pinta Futsal.