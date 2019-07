A través del cooperativismo, Municipio promueve la generación de trabajo genuino

A través de la Dirección de Producción y Microemprendimiento, la Municipalidad de Paso de los Libres promueve la modalidad de trabajo cooperativo. Con ese objetivo, ayuda a los emprendedores de un mismo sector a organizarse, como así también les brinda capacitación y otorga recursos para desarrollar sus respectivas tareas. De esta forma, el mes pasado ya comenzó a funcionar una cooperativa textil, mientras que ladrilleros y recicladores también están trabajando para activar un proyecto laboral conjunto. Y los pescadores dieron los primeros pasos para agruparse.

Luego de que en el 2012 fuera declarado por las Naciones Unidas como el “Año Internacional de las Cooperativas”, estas asociaciones de trabajo cobró un nuevo sentido. Entre otros aspectos pasaron a considerarse en un primer plano las relaciones entre cooperativismo y Estado, y por ende la búsqueda de “una ligazón virtuosa en el marco de las políticas públicas”. Y en este sentido, la actual gestión municipal de Libres vio una veta para comenzar a generar trabajo genuino, incentivando a productores y emprendedores a nuclearse para vender sus productos o servicios en el mercado local.

“Al principio tuvimos que investigar mucho, reunirnos, juntar a las personas. Precisamente, lo que más cuesta es la organización, es un trabajo de hormiga pero que a la larga rinde sus frutos”, sostuvo el director de Producción y Microemprendimiento, Ariel González, en diálogo con El Litoral. En este contexto, después relató cómo fueron los inicios de lo que hoy constituye una política pública local para dar respuesta a sectores productivos que atraviesan un momento difícil, debido al contexto económico que afecta al país. Al mismo tiempo que brindó detalles sobre los logros obtenidos hasta ahora.

Ladrilleros

“Cuando asumió la nueva gestión municipal en 2017 y comencé a trabajar en esta área, lo primero que hicimos fue revisar los registros que existían y vimos que faltaban datos o había que actualizarlos. Es decir, no había datos precisos sobre quiénes eran los productores, emprendedores y artesanos. Información que es importante para poder adoptar medidas que beneficien a los distintos sectores”, recordó González. En este punto, precisó que: “Por ejemplo, en el sector ladrillero había unas 400 personas inscriptas, pero cuando hicimos un trabajo territorial registrando a los que estaban trabajando en las olerías, esa extensa lista se fue acotando y finalmente se pudo precisar que en realidad son unos 150 los ladrilleros en nuestra ciudad”.

Tras el relevamiento, el Municipio avanzó con un proceso que incluyó múltiples reuniones para poder definir qué necesitaban para optimizar sus respectivos trabajos, como así también analizar los potenciales consumidores de sus productos, entre otras cuestiones.

Luego, autoridades y ladrilleros llegaron a un acuerdo. “El Municipio les proveía a cada uno un camión de tierra y ellos, a modo de contraprestación, les entregaban 300 ladrillos, que los utilizamos para las obras que se hacen en la ciudad”, detalló González. En este sentido, explicó que con un grupo de 45 ladrilleros hoy producen ladrillos cerámicos o popularmente conocido como ‘huecos’”.

“Desde la comuna hicimos un estudio y en base a eso mandamos a hacer otro tipo de molde para hacer esta clase de ladrillo hueco muy utilizado en la construcción. Hoy tenemos acopiados 60 mil unidades que serán destinadas a la construcción de viviendas sociales”, afirmó el director de Producción y Microemprendimiento.

Pero además, como la actividad de los ladrilleros también se detiene cuando se desborda el río o hay extensos períodos de lluvias, “buscamos opciones para que ellos puedan seguir trabajando. Así fue que en el terreno de uno de ellos armamos huertas y viveros”, indicó el funcionario municipal libreño.

Textil

En paralelo a esas actividades, semanas atrás quedó inaugurada formalmente la cooperativa “Uniendo Manos Emprendedoras Textiles” (Umetex) en la que trabajan 10 personas; ocho modistos y modistas, más dos administrativos. Esta nueva asociación funciona en el Ex Mercado Municipal, y entre otras prendas, fabrican indumentaria de trabajo, chombas, camperas y camisas.

En un mediano plazo, según adelantaron, tienen como objetivo proveer al Municipio de la indumentaria que utilizan los trabajadores de las distintas áreas.

“El año pasado hicimos un taller de capacitación con técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), donde participaron estudiantes de la escuela terciaria. En esa oportunidad se acercaron muchas personas que eran modistas y modistos y nos comentaron de la necesidad que tenían de trabajar, de tener un lugar para desarrollar su actividad. Comenzamos así y al poco tiempo la Municipalidad se hizo cargo de comprar repuestos para las máquinas que ellos ya tenían, de adquirir insumos y acondicionar el espacio en el Ex Mercado”, contó González para graficar el origen de Umetex.

Después, comentó “que esta semana tuvimos la primera prueba de fuego ya que confeccionamos 60 prendas en tres días y todo salió a la perfección”. No obstante, acotó que una de las trabas con las que se encontraron al principio fue la parte legal - administrativa. Para resolver esa situación, el Municipio contrató a un contador para que se encargue exclusivamente de esa tarea.

En formación

A su vez, González contó que otra cooperativa que está en proceso de formación es la destinada a reciclar los residuos de la ciudad. En la actualidad, quienes son parte de esa asociación de trabajo ya están desarrollando tareas de reciclado, a través de las cuales seleccionan y luego venden la materia que puede ser reutilizada.

Esas actividades las están realizando en instalaciones que habían sido especialmente construidas para el tratamiento de los desechos, pero hasta hace tiempo atrás no era utilizada. Pero, a partir de la organización de los trabajadores y con el apoyo del Municipio, se volvió a reactivar.

Asimismo, el director de Emprendimiento y Producción relató que también están trabajando con el sector de los pescadores que comenzaron a dar sus primeros pasos para integrar una cooperativa. “Son un total de 10 pescadores. Una de las principales dificultades que tienen es la legislación vigente. Sabemos que esa es la parte más difícil, pero nos estamos organizando y con ellos también ya estamos realizando huertas para demostrarles que con organización y trabajo, todo se puede”, concluyó González.