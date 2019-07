Con dudas sobre su físico, Mayer debuta en Wimbledon

“Yacaré”. El correntino se recupera de una lesión en una vértebra y no tuvo previa sobre césped.

Con algunas dudas acerca de cómo responderá su físico, y sin competencia previa en césped, el tenista correntino Leonardo Mayer hará su debut este lunes en el abierto británico de Wimbledon ante el letón Ernests Gulbis.

El match entre Mayer (56) y Gulbis (90) se disputará aproximadamente después de las 9 en la cancha 8 del All England Lawn Tennis and Croquet Club de la capital ingles

El “Yacaré” llega al tercer Grand Slam del año luego de no presentarse la semana pasada en el ATP 250 de Eastbourne, debido a que se resintió de una vértebra bloqueada, lesión que viene arrastrando desde hace dos meses aproximadamente.

Previamente tuvo su mejor actuación en Roland Garros, donde por primera vez llegó a los octavos de final, donde fue eliminado por el suizo Roger Federer.

Mayer y Gulbis se enfrentaron dos veces en el historial, con un triunfo repartido para cada uno. En San José fue triunfo del correntino, mientras que en Florida ganó el letón, ambas en torneos disputados en suelo estadounidense.

El “Yacaré” asumirá su duodécimo juego en Wimbledon. Su mejor rendimiento fue en 2014 cuando alcanzó la cuarta ronda.

El resto de la Legión

Además de Mayer, hoy también harán su presentación en Wimbledon otros dos argentinos: Guido Pella y Juan Ignacio Lóndero. El bahiense, número 26 del ranking, enfrentará por primera vez al rumano Marius Copil (84), mientras que el cordobés, actual 62 de la ATP irá por la revancha frente al francés Benoit Paire (32) quien lo superó este año en Barcelona, España.

La legión albiceleste, que este año no cuenta con el lesionado Juan Martín Del Potro, se completará con Guido Andreozzi, Federico Delbonis y Diego Schwartzman, quienes debutarán en los días siguientes.