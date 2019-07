Colectivos: negocian subas, pero hay amenaza de paro

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó ayer un paro de colectivos para mañana, que afectará al interior del país, en reclamo de una mejora salarial del 20% y un bono de $16 mil para los trabajadores del sector. Buscan replicar a nivel nacional el acuerdo logrado en el ámbito porteño y en la provincia de Buenos Aires, donde no aplicará la medida de fuerza.

El gremio anunció movilizaciones en todo el país tras el fracaso de la negociación con la Federación Argentina de Transportes por Automotor de Pasajeros (Fatap), que desconoció el pedido de aumento salarial.

En un comunicado, la entidad refirió que “no se encontró siquiera una respuesta que se acerque mínimamente a la pretensión de recomposición salarial para los trabajadores del transporte colectivo de pasajeros del interior del país”.

Desde el sindicato apuntaron no solo contra el sector empresario, sino además contra el gobierno nacional y las autoridades provinciales por no resolver la situación.

“Hacemos responsables de la situación que atraviesan tanto los trabajadores de la actividad como los usuarios de los servicios no solamente al sector empresario, que se ha negado sistemáticamente a discutir, sino también a las autoridades nacionales y provinciales que ignoran y no se hacen eco del planteo sindical”, expresó Roberto Fernández, titular de la UTA, en una charla con Cadena 3.

“Si hasta el jueves 11 no llegan a un acuerdo, el 12 realizaremos un paro en todas las empresas y las provincias que no paguen el salario, que acordamos en Capital Federal”, apuntó.

En ese sentido, argumentó que “no reconocen el salario acordado en Capital para todo el país”, un básico de $41 mil hasta agosto, que después llega a $45 mil.

Un 20% de aumento y un bono de $16 mil en tres cuotas es la exigencia del sindicato, que busca replicar a nivel nacional lo logrado en el ámbito porteño para los choferes de las líneas que circulan por Buenos Aires.

Ante la negativa de Fatap, el gremio decidió encarar la medida de fuerza mañana, una vez vencido el plazo de la conciliación obligatoria, que rige hasta estos días.

“Los empresarios hablan de que los gobiernos provinciales no le dan subsidio. Es un tema que tienen que arreglar entre ellos. Nosotros queremos cobrar lo acordado”, refirió el titular de la UTA.