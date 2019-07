Pirayuí: buscan reorganizar la comisión del asentamiento

A siete años de la toma masiva de unas 43 hectáreas de baldío en el barrio Pirayuí, algunos de los habitantes originarios del asentamiento, que se formó en julio de 2012, manifestaron la intención de reorganizar las comisiones de vecinos del lugar. La finalidad es poder reactivar las gestiones en búsqueda de encontrar alguna solución a la situación habitacional irregular en la que se encuentran. En los últimos años, muchos referentes del lugar se fueron a otros barrios y hubo migraciones en los terrenos, donde en la actualidad hay unas 950 familias de las 2.500 que ingresaron inicialmente.

Por su parte, anteriormente desde el Gobierno de la Provincia señalaron que actualmente no pueden intervenir en el asentamiento debido a la situación judicial en la que se encuentra, y que debe haber una resolución entre los habitantes y los propietarios del terreno antes de poder llevar a cabo cualquier tipo de obras o trabajos asistenciales en el lugar.

“Desde hace siete años que estamos viviendo en los terrenos y queremos retomar la posibilidad de organizarnos como comisión con referentes para poder gestionar o alcanzar mejoras para el asentamiento. Las prioridades son poder contar con mejores calles, porque con las lluvias es imposible pasar, y una canchita para que los chicos puedan hacer actividades deportivas”, manifestó uno de los referentes de mayor antigüedad del asentamiento del Pirayuí en diálogo con El Litoral. “Hasta el momento pedimos obras y mejoras, pero como somos del asentamiento no nos dan respuestas. Queremos retomar el diálogo y poder llegar a una solución de la situación en la que estamos porque hay muchas familias trabajadoras que no tienen otro lugar adonde ir y que ya cuentan con una vida acá”, señaló.

En los últimos años, muchas familias se fueron del asentamiento del Pirayuí y las comisiones se desarmaron, por lo que buscarán rearmar los mecanismos de participación de la comunidad.

A su vez, anteriormente desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia señalaron que para poder intervenir debe solucionarse la cuestión judicial actual entre los habitantes del asentamiento y los dueños de los terrenos.