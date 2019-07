Boca Unidos le ganó a Cune con la mente puesta en la Copa Argentina

A diez días del compromiso ante Racing por la Copa Argentina, Boca Unidos jugó ayer el primer partido amistoso de la pretemporada. El rival fue Cune, equipo que milita del torneo de primera división de la Liga Chaqueña, al que venció por 1 a 0 con gol convertido por Gabriel Morales.

El técnico del conjunto aurirrojo, Daniel Teglia, repitió en la víspera los mismos once que puso en cancha en la práctica de fútbol formal del pasado sábado.

El juvenil Cristian Martínez (jugó el torneo Regional Federal Amateur para Cambá Cuá) fue el arquero. En la defensa estuvieron Fabio Godoy, Rolando Ricardone, Ariel Morales y Leonardo Baroni. En la mitad de la cancha se movieron Martín Fabro, Martín Ojeda, y Gerardo Maciel. Un poco más adelante estuvieron Antonio Medina y Gabriel Morales, mientras que Gonzalo Ríos fue el delantero de punta.

Al ser el primer amistoso de la pretemporada, el local lució algo lento en sus movimientos, faltándole mayor ensamble. Los dirigidos por Teglia trataron, no obstante, de asegurar la tenencia de la pelota, buscándole dar un buen destino, aunque careció de profundidad.

Durante el primer tiempo, (se jugaron dos bloques de casi media hora cada uno) Boca Unidos llegó con una volea de “Gaby” Morales que pasó medio metro arriba del ángulo superior izquierdo del arco rival, y un cabezazo en el área de Ricardone tras una pelota parada, que no alcanzó a desviar por completo la trayectoria del balón, que terminó en las manos del arquero.

Lo mejor en esa etapa fue cuando buscó presionar en bloque, ensuciando la salida del rival e, incluso, recuperando algunas pelotas en posición ofensiva, aunque finalmente las jugadas no prosperaron.

En la segunda mitad se mantuvo el trámite, que se destrabó con el gol de Morales. La jugada se inició con una sesión en la medialuna para Ríos, que pivoteó muy bien y asistió por izquierda a Morales, quien definió al primer palo ante la salida del arquero rival.

Ya con la diferencia a favor, el local tuvo un par de chances de contraataque para aumentar el resultado, pero no estuvo “fino” en los últimos metros para facturar.

El próximo ensayo de fútbol formal del equipo de la ribera será el sábado, cuando Teglia volverá a probar a los once que podrán estar el 21 ante Racing en cancha de Lanús. En dicha ocasión es probable que le dé unos minutos a Cristian Núñez, quien desde el lunes trabaja a la par de sus compañeros tras recuperarse de una intervención en los meniscos, aunque ayer el cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo.