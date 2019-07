Paolo Quinteros apuesta a ser competitivo con Regatas

Paolo Quinteros decidió aceptar la propuesta de Regatas Corrientes y se apresta a disputar su novena temporada en la entidad del parque Mitre, un “lugar donde me sentí cómodo siempre”, sostuvo el escolta entrerriano.

En la determinación para prolongar su carrera profesional, tuvo en cuenta varios factores donde se destacaron dos: su condición física y el nuevo desafío.

“Lo había dicho en la final de la temporada, veía que iba a terminar bien físicamente y terminé de esa forma, por eso dije: ‘vamos por una temporada más’. Le di la prioridad a Regatas como todos los años, he hecho esto por la relación que tengo con la dirigencia, por mis amigos que tengo en Corrientes y por la gente que siempre me acompaña. Son factores que hacen que le dé prioridad a un lugar donde me sentí cómodo siempre”, afirmó Quinteros en declaraciones a radio Continental.

El jugador de 40 años, goleador histórico y con más presencias en Regatas durante la Liga Nacional, renovó la apuesta.

“Ser siempre competitivo es un factor fundamental para mí. No tengo en cuenta el tiempo ni la edad, cuando uno gana, no quiere abandonar más, siempre me puse desafíos es lo que mantiene viva la llama de querer seguir mejorando”, señaló.

“Vos sabés que la temporada pasada había terminado muy desgastado y tenía dudas por el desgaste que sentí, había sido muy grande, muchas competencias y partidos no había disfrutado de la etapa más linda que es la de los playoffs. No llegué ni física, ni mentalmente, lo había dejado ahí, viendo lo que sentía más adelante. Tuve un parate de 40 días por una operación y me renovó las energías, empecé bien esta temporada, me sentí bien física y, mentalmente, me ayudó muchísimo para llegar a los playoffs”, indicó.

“Amo este deporte, pero me gusta estar bien para jugar, estar en la cancha es lo que me motiva siempre”, culminó.

Con la confirmación de Paolo Quinteros, el plantel que conduce el entrenador tucumano Lucas Victoriano quedó conformado por Leandro Vildoza, Marco Giordano, Juan Pablo Arengo, Martín Fernández, Fabián Ramírez Barrios, Javier Saiz y Tayavek Gallizzi, además de Juan Pablo Corbalán (U23). Regatas todavía no se retiró del mercado de pases: busca dos jugadores.