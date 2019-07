Solicitan la protección de la chimenea del Bañado Norte

La histórica chimenea de la ex Fábrica Correntina de Madera Terciada (Facomate) ubicada en el barrio Bañado Norte sufrió días atrás la destrucción de parte de su estructura y, mientras la Municipalidad dará a conocer esta semana las causas del hecho, desde la Red Vecinal Zona Norte reclamaron por la falta de obras de mantenimiento y protección de la emblemática estructura industrial del lugar. Referentes de la organización señalaron que a pesar de que este año el Concejo Deliberante declaró a la construcción como una obra de interés comunal y en anteriores oportunidades se realizaron tareas de revalorización, hasta el momento no se ejecutaron acciones concretas de resguardo y cuidado de la antigua chimenea.

La estructura industrial se encuentra ubicada en las calles Guido Spano y Vélez Sarsfield y se transformó en un sitio emblemático de la identidad del barrio Bañado Norte.

Días atrás la chimenea de Facomate registró daños y derrumbes lo que hizo que la Comuna no solo vallara la zona e impidiera el acceso de personas para evitar mayores daños o inconvenientes sino también inició una serie de análisis para determinar las causas del desmoronamiento. Pero a pesar de las gestiones iniciadas por la Municipalidad, desde la Red Vecinal Zona Norte advirtieron que hasta el momento no se llevaron a cabo acciones concretas para la protección y resguardo de la estructura que reviste de importancia histórica e identitaria para la comunidad del barrio Bañado Norte.

“No sirve declarar de interés si después no se actúa en consecuencia, es decir haciendo una intervención que ponga en valor el sitio, reparando lo que hay que reparar y dejarlo a nuevo. Incluso, agregando elementos de tipo histórico, cultural y turístico que contribuyan, tanto a la educación de niños y jóvenes como al conocimiento de eventuales visitantes”, expresó el referente de la red Roberto Polimeni.

Hoy la Municipalidad culminará el análisis de las causas del derrumbe de la chimenea y definirá las acciones a llevar a cabo.

La chimenea del Facomate fue declarada de interés municipal en abril de este año.