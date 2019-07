El Gobierno, despreocupado por la salida de Lagarde

El gobierno argentino consideró ayer que la renuncia de Christine Lagarde como directora gerente del Fondo Monetario Internacional no cambiará el acuerdo ni la relación de ese organismo multilateral con la Argentina.

“Esto no cambia la relación, ni implica ningún cambio en el acuerdo” con el FMI, respondieron a Télam fuentes del Ministerio de Hacienda.

Los voceros aseguraron que el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne “tiene excelente relación con Lagarde y también con el número dos del organismo que es David Lipton”.

Desde mediados del año pasado, y crisis cambiaria mediante, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne se convirtió en el principal nexo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata de un vínculo que tiene un valor de US$57.000 millones e importantes condiciones en medio de un proceso electoral que elegirá nuevo presidente a fin de año.

En gran parte, esa sintonía provino de la relación que la directora gerente de FMI, Christine Lagarde, construyó con el ministro de Hacienda, encargado de los ajustes que se diagramaron con el FMI. En el quinto piso llevan adelante el ajuste fiscal y, a un par de cuadras, en el Banco Central (Bcra), el ex vicejefe de Hacienda, Guido Sandleris, hace su trabajo.

“Me siento honrada de haber sido nominada para la presidencia del BCE (Banco Central Europeo). En vista de esto, y en consulta con el Comité de Etica del Directorio Ejecutivo del FMI, he decidido renunciar temporalmente a mis responsabilidades como Directora Gerente del FMI durante el período de nominación”, anunció Lagarde en la red social Twitter.

“No es algo que nos preocupa”, afirmaron a la prensa metropolitana fuentes del Ministerio de Hacienda ante la pregunta sobre si la salida de la francesa generará cambios en la relación con el FMI.

En el Fondo estimaron que en las próximas horas comunicarán los próximos pasos que tomarán con relación a posibles sucesores. Una de las posibilidades que se barajaba era que David Lipton, segundo del FMI, se mantuviera al frente del organismo internacional temporalmente.

“Es claro que la relación personal puede ayudar en ciertos temas, pero el trabajo es fundamentalmente técnico. Hay una gran relación con Lagarde y con Lipton (número dos del FMI), pero acá tenemos muy buena relación con buena parte del sector político de todos los países del G-20”, dijeron cercanos al ministro de Hacienda al describir los vínculos.

“La gestión de Lagarde fue buena”, calificaron en Hacienda, y señalaron que aún no tienen el nombre del posible reemplazante, aunque auguraron que será europeo.