Más del 70% de las nóminas están encabezadas por hombres en el NEA

Un poco más del 70% de las nóminas de precandidatos a legisladores nacionales están encabezadas por hombres en los distritos del NEA. Ello, teniendo en cuenta que se estrenará paridad de género en las listas de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso).

El escenario no dista de una tendencia nacional, ya que más del 80% de las listas de precandidatos a legisladores nacionales en el país está encabezada por un varón. De las 285 listas en todo el territorio nacional, sólo 52 tienen a mujeres como precandidatas en primer término. Esto representa un 18% del total, según revela un informe publicado por Infobae.

El medio nacional señala como ejemplos extremos a Entre Ríos, donde ninguna mujer es precandidata a senadora en primer término. Tampoco se observan precandidaturas por la Cámara baja nacional en primer lugar en Formosa, Salta y Tucumán.

En Formosa, se presentaron en principio, seis listas de precandidatos a diputados nacionales. El Frente de Todos logró nómina única, mientras que Juntos por el Cambio, llevará dos grillas. Todas encabezadas por hombres.

En el caso de Corrientes, de acuerdo con un relevamiento propio, al igual que en Misiones, sólo se presentará una lista que lleva a una mujer como precandidata a diputada en primer término. En el caso del distrito local, de 11 listas, una está encabezada por una postulante a competir en las generales de octubre.

Se trata de la actual gerente regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter (PRO). Competirá con la lista “Defensores del Cambio” en las internas de Encuentro por Corrientes+Juntos por el Cambio, con otras dos listas que respaldan el binomio Mauricio Macri-Miguel Angel Pichetto.

Por otra parte, si bien el Frente de Todos en Corrientes presentó dos listas encabezadas por mujeres, ambas no fueron oficializadas por la Junta Electoral de la alianza. Reclamo que luego trasladaron a la Justicia Electoral.

En Misiones, en tanto, de siete listas, una es encabezada por una mujer. Se trata de Cristina Britez, representante local del partido Unidad Ciudadana y de La Cámpora. Será la precandidata a diputada nacional del Frente de Todos que apoya la fórmula Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Chaco es la provincia que más mujeres aportó a las precandidaturas. Allí se presentan tanto postulantes para la Cámara baja como para el Senado de la Nación. Por lo tanto, se tuvo en cuenta, ambas nóminas.

Así, de un total de 49 grillas, entre diputados y senadores nacionales, que se presentaron ante las respectivas juntas electorales de las alianzas y partidos en junio pasado, 12 llevaron a mujeres en primer término. Este es el caso de Lucila Masin, que como precandidata a diputada nacional, acompaña en la lista al precandidato a senador Jorge Capitanich, actual intendente de Resistencia y el único en obtener el aval de la fórmula presidencial para la adhesión material.

La intendente de Barranqueras Alicia Azula encabeza la grilla de senadores de la lista Sumamos, dentro del espacio Juntos por el Cambio. Sin embargo, no podrá adosar materialmente la categoría presidencial.