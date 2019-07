Bareiro es el séptimo refuerzo de San Lorenzo

El delantero paraguayo Adam Bareiro se realizó ayer la revisión médica y firmó el contrato que lo convirtió en el séptimo refuerzo de San Lorenzo, que lo suma a préstamo por un año y con una opción de compra valuada en 7 millones de dólares.

El jugador de 22 años, que llegó procedente de Monterrey de México, declaró al salir del control médico: “Apenas me comentaron que San Lorenzo era uno de los equipos que estaba interesado en mí, le dije a mi hermano (su representante) que le dé para adelante, que era un lindo desafío”.

“A uno lo ilusiona que de una institución tan grande como esta, lo vengan a buscar”, destacó visiblemente satisfecho, el atacante surgido de las divisiones inferiores de Olimpo de Paraguay.

Sobre su posición de juego, el delantero nacido en Asunción manifestó: “En Rayados venía jugando de centrodelantero, pero no me incomoda jugar por todo el centro de ataque”.

Hasta el momento arribaron al plantel “santo”, el mediocampista Lucas Menossi, los hermanos Pittón (Bruno y Mauro), el arquero Nicolás Navarro, el defensor Santiago Vergini y el delantero Ezequiel Cerutti.

El primer desafío futbolístico del club de Boedo, será el miércoles 24 de julio a las 19.15 en el Nuevo Gasómetro, cuando se enfrente ante Cerro Porteño de Paraguay por octavos de final de la Copa Libertadores de América.