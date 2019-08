Boca Unidos volverá a debutar de visitante frente a Chaco For Ever

Boca Unidos debutará en el torneo Federal A 2019/20, en la misma condición, y ante igual rival que en la edición anterior del certamen. La presentación del Aurirrojo será el domingo 8 de septiembre visitando a Chaco For Ever en el estadio Juan Alberto García de la vecina ciudad de Resistencia.

El partido corresponderá a la segunda fecha de la zona A del campeonato, integrada por 15 clubes, ya que en la apertura del certamen el equipo correntino quedará libre.

La decisión fue tomada criteriosamente por el Consejo Federal, considerando que Boca Unidos jugará el 28 de agosto en Salta ante Atlético Tucumán por los 16avos. de final de la Copa Argentina, y el comienzo del torneo será el 1 de septiembre. Igual consideración se tuvo con Sol de Mayo de Viedma, en la zona B.

La presentación de Boca Unidos ante su público será el 15 de septiembre, cuando por la tercera fecha recibirá a Crucero del Norte de Posadas, también el mismo rival con el que debutó de local en el certamen pasado.

En tanto que en el cierre del campeonato el rival será Douglas Haig, al que deberá enfrentar el 3 de mayo en Pergamino.

Cambio de formato

De las dos opciones que el mismo Consejo Federal dio a elegir entre los clubes de la categoría, finalmente se aprobó en la reunión de ayer una tercera posición, luego de un agitado debate entre los dirigentes presentes, entre los cuales no hubo representación esta vez de Boca Unidos.

A diferencia del año anterior, el campeonato tendrá una etapa clasificatoria, que se jugará en dos zonas de 15 equipos cada una, por el sistema de todos contra todos, por puntos, a dos ruedas. Esto no sufrió alteraciones, ya que se había aprobado en la reunión anterior.

La variante introducida tiene que ver con los equipos que lucharán el ascenso. En tal sentido hubo finalmente consenso para aprobar un “mix” entre la opción 1 y la opción 2 que se barajaba.

Se decidió que los seis primeros de cada zona jugarán un hexagonal, a una sola rueda, por puntos, donde estará en juego cada uno de los ascensos de la categoría a la B Nacional. Los que terminen 1º, 2º y 3º de la etapa clasificatoria jugarán en ese “petit” torneo tres partidos de local y dos de visitante.

Donde no habrá ningún “petit” torneo (se mencionaba la posibilidad de hacer un cuadrangular entre el 11º y el 14º) será con relación a la pérdida de la categoría, dejándose establecido que descenderán al torneo Regional Federal Amateur los dos últimos de cada zona de la etapa clasificatoria.