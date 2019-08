Independiente busca la clasificación en la altura de Quito

Independiente, que alcanzó un apretado triunfo como local por 1 a 0, visitará hoy a Universidad Católica, Ecuador, en la altura de Quito, con la expectativa de concretar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana de fútbol.

El encuentro se desarrollará a las 21.30 en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, a 2,850 metros sobre el nivel del mar, con el arbitraje del chileno Piero Maza y televisación de Espn.

En caso de vencer o empatar Independiente será el clasificado, si Católica gana 1-0 se definirá con remates desde el punto penal, si triunfa por más de un gol avanzará de fase y si vence por la mínima diferencia pero sufriendo algún tanto pasará el Rojo.

En la próxima instancia el vencedor tendrá como adversario a Independiente del Valle, también de Ecuador, que acaba de eliminar a Caracas FC de Venezuela.

Católica, fundado en 1963, con títulos nacionales en 1973 y 1979 y denominado “El trencito azul” por el color de su casaca, intentará usufructuar la altura y proponerle a Independiente un desarrollo con mucha dinámica.

No obstante, el grado de dificultad que promete la altura queda en suspenso si se toma en cuenta que en la primera fase Colo Colo de Chile le ganó a Católica en Quito por 1 a 0, quedando fuera al perder de local por el mismo marcador y ser vencido en la definición desde el punto penal.

Independiente no quedó para nada satisfecho con el 1-0 en Avellaneda. En el debut de Sebastián Becaccece como entrenador, Independiente hizo méritos como para sacar más luz de ventaja a la espera del desquite, pero el arquero Hernán Galíndez y la falta de definición conspiraron a la hora de sumar goles.

Independiente, que el domingo pasado debutó en la Superliga superando a Defensa y Justicia, realizaría un cambio con respecto a la ida, con el valioso ingreso de Pablo Pérez, quien de local no jugó por estar suspendido, por Fabricio Bustos.

Este será el 52do partido de Independiente por Copa Sudamericana sumando 25 triunfos, 14 empates y 12 derrotas, habiendo ganado el trofeo en 2010 y 2017. En esta edición eliminó a Binacional de Perú y Río Negro Águilas de Colombia.