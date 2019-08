Macri: “Me duele que tantos crean que hay que volver al pasado”

El presidente Mauricio Macri declaró, tras conocerse los resultados provisorios de las Primarias, que “duele en el alma que tantos argentinos crean que la alternativa es volver al pasado”, en referencia al kirchnerismo. Aseguró, al reconocer la derrota electoral, que “perdimos y perdimos por mucho”.

Macri reconoció la derrota: “Hicimos una mala elección”, admitió. Y prometió que a partir de mañana redoblará los esfuerzos.

“Reconociendo que hemos tenido una mala elección, eso nos obliga, a partir de mañana, a redoblar los esfuerzos para que en octubre logremos los apoyos para continuar con el cambio”, dijo el Presidente.

Macri sostuvo que “en octubre se van a definir, tal vez, los próximos 30 años de la Argentina. Escuchamos a la gente, creemos en la democracia y en la expresión de la gente. El nivel de dificultades que hemos tenido en estos últimos años ha llevado a que haya mucha angustia, mucha duda, pero estoy acá para ayudarlos, amo este país”.

Y agregó: “Es muy importante que sigamos dialogando en este país y explicarle al mundo qué queremos, porque aislados no tenemos futuro, tenemos que ser parte del mundo. Si no tenemos un mensaje claro para que nos ayuden, va a ser difícil construir ese país que queremos”.

El Presidente no felicitó a los ganadores en ningún momento y de alguna manera cargó las responsabilidades sobre los votantes: “Duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, mañana seguiremos trabajando. A dormir y a empezar a trabajar desde mañana”, cerró.