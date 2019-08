Inversores creen que se acabó el tiempo

It is game over for Argentina’s President Mauricio Macri”. Para los analistas políticos y los inversores, tras la humillante derrota en las Paso del domingo pasado, al presidente Macri se le acabó el juego.

El veredicto del mercado fue claro: otro colapso sobre el peso, el que se devaluó fuerte durante la jornada del lunes y ayer, y revivió la crisis monetaria del 2018, acción que causó que los inversores dudaran de la capacidad del mandatario para continuar su intento de transformar la Argentina.

Luego del sorprendente triunfo de Alberto Fernández, los analistas e inversores vislumbran una situación sombría para la coalición gobernante. Así lo refleja un artículo del más reputado e influyente diario económico del mundo, el Financial Times.

El diario británico se preguntó qué puede hacer ahora Macri ante esta situación. Aunque el mandatario se mostró firme en su carrera por la reelección -renovó su compromiso de revertir el resultado de las primarias y llegar a un eventual balotaje-, pocos comparten ese optimismo. Incluso, sostiene el FT, los analistas e inversores ven a Macri como líder de un gobierno tambaleante, lo que deja a Alberto Fernández en la extraña posición de “presidente electo” sin haber sido elegido formalmente.

Para el analista Gustavo Marangoni, el presidente Macri debe concentrarse en evitar que la crisis se profundice. “El Gobierno debe centrarse en garantizar la gobernabilidad desde ahora hasta fin de año. El país necesita que el Presidente actúe como presidente y no como candidato”, le dijo Marangoni al FT.

El diario recordó que desde el regreso de la democracia en 1983, dos gobiernos no peronistas concluyeron anticipadamente por crisis económicas, y el objetivo central del actual mandatario debe ser evitar ese destino. “Macri debe terminar su mandato sin un colapso”, añadió Marangoni.

“Hay otros actores clave, incluida la oposición y el FMI -que ayudaron a la Argentina con $57 mil millones de dólares durante la crisis monetaria del año pasado-, también tienen cierta responsabilidad”, concluyó el analista.

Por el momento, destaca el periódico, el gobierno de Macri no anunció ningún cambio importante en el gabinete o en el rumbo de sus políticas, aunque se analiza una batería de medidas económicas que incluirían elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, una nueva línea de créditos blandos para pymes, y un acuerdo con las petroleras para no trasladar el alza del dólar a los precios de los combustibles.

¿Por qué fueron tan importantes las Paso?

A pesar de que las Paso no cumplieron su función -ningún partido utilizó esta herramienta electoral para definir sus principales candidaturas-, el resultado del domingo fue enormemente significativo para conocer el sentimiento político a nivel nacional.

Según los analistas, un triunfo de Fernández con cinco o seis puntos de ventaja podría llegar a revertirse, pero una brecha de más de 15 puntos, como resultó ser el caso, parece insuperable. “Las posibilidades de revertir este resultado no existen, es imposible”, le dijo Luis Tonelli al FT.

Así, según el diario británico, Alberto Fernández podría cumplir uno u otro de los criterios para una victoria absoluta cuando se celebre la primera vuelta en octubre: necesitaría obtener más del 45% de los votos, o más del 40% y una ventaja de 10 puntos sobre el segundo.

En tal sentido, el FT advierte que incluido el apoyo combinado de todos los demás candidatos de la centroderecha, que suman cerca de 13%, no sería suficiente para que Macri cubra dicha brecha.

Pero Tonelli argumentó que esos candidatos podrían, como Alberto Fernández, tener un mejor desempeño en la primera ronda. “No se puede enterrar la cabeza en la arena”, añadió.

Ahora: ¿por qué los mercados entran en pánico?

Populismo. A esa palabra se lo adjudica el Financial Times. “Fernández se ha esforzado por distanciarse de su compañera de fórmula, la ex presidenta Cristina Kirchner. Pero no todos están convencidos de que, como presidente, sería completamente independiente”, sostiene.

El diario británico recordó que el propio Alberto Fernández antes de las Paso hizo comentarios que perturbaron a los inversores. El candidato del Frente de Todos señaló que bajaría los intereses de las Leliq, un instrumento que utiliza el Banco Central para contener el dólar. Veremos que pasa.