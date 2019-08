TENIS

OCTAVIO VOLPI AVANZO A LAS

SEMIFINALES

El tenista correntino Octavio Volpi (19 años) se instaló en las semifinales del certamen M15 de La Paz, Bolivia, donde hoy enfrentará al brasileño Joao Hinsching.

Volpi avanzó a esta instancia al superar ayer al representante local Boris Arias por 6-4 y 6-3, en un partido que se extendió por espacio de 1 hora y 26 minutos.

El joven correntino ingresó al cuadro principal desde la clasificación. En la primera ronda eliminó al chileno Cristobal Castro y en la segunda presentación dejó en el camino al peruano Mauricio Echazú, segundo preclasificado del torneo que se disputa sobre polvo de ladrillo y reparte 15 mil dólares en premios.

JUEGOS EVITA

COMENZARON

LAS FINALES

PROVINCIALES

La primera fase de las Finales Provinciales de los Juegos Correntinos 2019 de cara a los Juegos Nacionales Evita se pusieron en marcha ayer. En la ciudad de Corrientes se compite en taekwondo (sub 14), ajedrez (sub 14 y sub 16), básquet 3 vs 3 (sub 14 y sub 16), tenis de mesa (sub 15) y bádminton. Mientras que en Goya, se desarrollarán el tiro deportivo (sub 15) y ciclismo de pista (sub 14 y sub 16).

En la capital correntina, el encargado de recibir a las delegaciones en el sede de la Secretaría de Deportes fue su titular Jorge Terrile.