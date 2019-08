Boca Unidos igualó ante Sarmiento, con cambio de nombres y esquema

Con cambio de nombres y esquema, respecto al partido anterior disputado en el escenario del barrio 17 de Agosto, Boca Unidos empató 1 a 1 con Sarmiento, en el encuentro principal disputado ayer en el estadio Centenario de la ciudad de Resistencia.

El partido de preparación, que tiene por objeto ir ajustando piezas con vistas al inicio del torneo Federal A, se jugó en dos tiempos de 35 minutos.

El técnico de los correntinos, Daniel Teglia, dispuso para la ocasión, variantes en la formación principal con relación al encuentro del miércoles, donde cayó por 3 a 0. Ingresaron Ronald Huth y Rodrigo Migone en lugar de Gerardo Maciel y Gabriel Morales, respectivamente.

Esto se tradujo también en cambios posicionales, ya que Huth compartió la zaga central con Rolando Ricardone, y Ariel Morales se adelantó unos metros para cumplir la función de “doble cinco” junto con Martín Ojeda.

De entrada nomás se abrió el resultado. Huth abrió hacia la izquierda para Migone, quien enganchó y sacó un remate ancho que fue aprovechado por Medina, quien se adelantó a su marcador para empujar la pelota al gol ingresando por el segundo palo.

Tres minutos después Sarmiento igualó el trámite. Tras una buena jugada por el sector derecho, Gonzalo Cañete quebró la resistencia de Aquino con un remate en las puertas del área.

Como pasó 72 horas en Corrientes, el “decano” tuvo el manejo del trámite en la primera etapa ante un conjunto visitante que no podía hacer pie en la mitad de la cancha.

Los dirigidos por Adrián Tosetto contaron con un par de situaciones para desequilibrar que no pudieron resolver bien, mientras que la más clara de Boca Unidos fue un mano a mano que el arquero Juan Ignacio Carrera le ganó al “Chino”, José Vizcarra.

Al inicio de la segunda mitad ingresó en el equipo correntino Cristian Núñez en lugar de Ariel Morales. De esta manera, Martín Fabro bajó algunos metros para acompañar a Ojeda, con Medina y Migone en los extremos, mientras que el recién ingresado se movió junto con Vizcarra arriba, mutando el esquema táctico de un 4-2-3-1 a un 4-4-2 más compacto.

El partido se hizo mucho más equilibrado, porque Sarmiento ya no tuvo espacios para elaborar su juego, viéndose obligado a recurrir a los pelotazos, donde Ricardone y Huth le ganaron de arriba seguido a los delanteros rivales.

Si bien el juego se hizo más parejo, Boca Unidos careció también de profundidad para atacar, y el marcador ya no se movería más. En los quince minutos finales reapareció en la visita tras recuperarse de un desgarro, Fabio Godoy, quien reemplazó a Matías Espíndola.

Triunfo de los suplentes

A primera hora se enfrentaron las formaciones sustitutas de ambos equipos, con victoria de Boca Unidos por 2 a 0. El encuentro, disputado también en dos tiempos de 35 minutos, tuvo un desarrollo semejante al que se desarrolló tres días atrás en Corrientes.

En el marco de un primer tiempo donde ambos contaron con oportunidades para marcar, fue el equipo visitante el que mostró un mejor funcionamiento colectivo.

Los goles llegaron en el complemento. Abrió la cuenta Gerardo Maciel, quien desvió de cabeza, en el primer palo, un córner ejecutado desde la derecha.

Sarmiento se adelantó para buscar la igualdad, pero le dejó muchos espacios para el contraataque a Boca Unidos, que lastimó cada vez que entraban en contacto con la pelota Maciel y Gabriel Morales. En uno de ellos, el juvenil William Navarro aumentó la diferencia, que fue la definitiva.

En la parte complementaria ingresaron en Boca Unidos Raúl “Pajaro” Benítez e Ignacio Valsangiácomo, dejando atrás sendas lesiones.