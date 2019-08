Marcada recuperación de precios en el Rosgan especial de Corrientes

En un remate excepcional bajo una coyuntura macroeconómica muy complicada, se realizó el jueves el remate de Rosgan en el marco de Expoagro en la Sociedad Rural de Corrientes. En la previa del remate, donde se habían filmado más de 13.500 cabezas, algunos productores dudaron de lo que podría ocurrir con los precios en el mercado y decidieron no vender su hacienda. Ese porcentaje alcanzó el 22,5% de las consignaciones. Sin embargo, los grandes beneficiados fueron los productores que decidieron seguir adelante y alcanzaron precios muy superiores por las haciendas presentadas.

El director Ejecutivo de Rosgan, Raúl Milano, fue claro en su análisis posremate: “Los mercados no se suspenden, están para definir precios y valores y vaya si este mercado logró definirlos. Todas las categorías tuvieron precios muy superiores a lo que fue el remate especial de Palermo, y esa subasta ya había recuperado valores”.

En este sentido, Milano comentó que en este remate el ternero volvió a crecer y se vendió un 13% más que en Palermo, los lotes mixtos se vendieron un 8% arriba, las terneras casi un 10% más. “Las vacas de invernada lograron un 20% de diferencia con el remate anterior. Eso muestra que los frigoríficos están activos pensando en la exportación. También se notó una importante suba en el novillo de exportación, sobre todo el de 2 a 3 años”, señaló el director ejecutivo del Rosgan.

Con este escenario Milano no dudó en calificar a la subasta como “el lugar donde el criador tuvo su revancha, porque fue el que en los últimos años siempre perdió sufriendo grandes diferencias de precios, pero en Corrientes logró revertir su tendencia”. A pesar de esta suba de precios, el director Ejecutivo de Rosgan aclaró: “Esta suba por supuesto que tiene que ver con la escalada del dólar, pero hay que saber que históricamente en la ganadería nunca se recuperaron los precios en un corto lapso”.

Precios comparados

Los precios promedios de la subasta en Expoagro fueron: terneros $81,80, terneras $70,77, terneros y terneras $73,44, novillos de 1 a 2 años $71,79, novillos de 2 a 3 años $74,27, terneros Holando $55,35, vacas de invernada $52,09, vacas con garantía de preñez $24.236,16, vaquillonas con garantía de preñez $29.275,86. Para quienes quieran realizar comparaciones con Palermo, estos fueron los promedios del día 2 de agosto: terneros $72,18, terneras $65, terneros y terneras $68,22, novillos de 1 a 2 años $67,13, novillos de 2 a 3 años $67,47, terneros Holando $54,36, novillos Holando $52,50 y vacas de invernada $43,42.