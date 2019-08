Bernaudo: “Es imprescindible que Argentina no pierda el camino de la transparencia”

En el marco del acto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Guillermo Bernaudo, expresó: “En este festival de genética, es sumamente oportuno hacer un repaso de lo que pasó en estos primeros cuatro años de gestión del presidente Mauricio Macri, hay muchos números que nos indican el cambio que hemos tenido de diciembre de 2015 a hoy”.

En la misma línea, señaló que “el Gobierno le sacó el freno de mano al sector, facilitando y transparentando los trámites y las experiencias”.

Al referirse a la apertura de mercados y a las cosechas records en los cultivos pampeanos, resaltó: “¿De dónde veníamos cuando llegamos a esto?”, y recordó: “Veníamos de los Registros de Operaciones de Exportación, de una cuota Hilton que literalmente se pactaba la distribución entre plantas con una pistola sobre la mesa”, por citar algunos ejemplos.

Frente a este escenario del pasado, y de cara a las elecciones presidenciales, Bernaudo fue claro y contundente: “No podemos permitirnos esa historia. No hay quien mejor que los correntinos para recordar lo que fue vivir aislados, y negados del gobierno nacional”.

En estos días sanmartinianos, el funcionario también recordó una frase de José de San Martín: “Puede ser imposible, pero es imprescindible porque la Nación lo demanda”.

En este sentido, enfatizó: “Es imprescindible que Argentina no pierda el camino de la institucionalidad, el camino de la transparencia y es imprescindible que se pueda volver a soñar”.

“Si los criadores están comprando genética con los valores que tienen hoy, es porque hay una esperanza, no nos demos el lujo de tirar la esperanza que Argentina todavía puede tener”, dijo para concluir el funcionario nacional.