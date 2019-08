La devaluación mantiene atentos a los sindicatos

La corrida cambiaria impactó en varios eslabones de la cadena productiva, en una economía de componentes dolarizados, como así en el poder adquisitivo de los trabajadores. Si bien se tomaron medidas para intentar contrarrestar los efectos de la devaluación, desde el sindicalismo expresaron cautela pero también su preocupación, ante el defasaje de valores.

“Hablar de crisis es prematuro. Hubo algunas situaciones, producto de un resultado electoral que el gobierno no esperaba”, dijo el secretario adjunto de la seccional Corrientes del Sindicato de Telefónicos, Rodolfo “Tito” Cerdán. Señaló que la reacción del mercado no fue por un resultado electoral, sino más bien, está relacionada con “una posición que el gobierno tomó frente a ese resultado”. Indicó que uno de los aspectos más preocupantes es que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, “no haya podido separar su rol de candidato, con el de gobernante”.

No obstante, el sindicalista indicó que más que una crisis, lo que se observó el lunes negro, poselecciones, fue “la falta de reacción del gobierno frente a un resultado electoral. Nosotros veníamos, desde el sector sindical, anunciando esta situación económica frágil, de pérdidas de trabajo, de inflación, de cierre de empresas y de pérdida del valor adquisitivo de la clase trabajadora, a pesar de eso, actuamos con responsabilidad e intentamos contener. Por eso venimos trabajando en una misma agenda de trabajo”, expresó a El Litoral el dirigente de las 62 Organizaciones Sindicales Peronistas de Corrientes.

Consejo del Salario

No obstante, consideró que las medidas de Macri “no fueron acertadas”. Aunque indicó como fundamental, la convocatoria del Consejo del Salario para aumentar el salario mínimo vital y móvil, que podría contribuir a dar un alivio a los asalariados de mayor vulnerabilidad, que son quienes no están bajo convenio.

“El efecto de esta situación económica llevó a la pérdida del 40 por ciento del poder adquisitivo”, señaló Cerdán, respecto de la devaluación del peso que, durante la semana pasada, osciló entre los 57 y los 63 pesos. La convocatoria al Consejo del Salario fue una de las medidas anunciadas por el Presidente de la Nación para alivianar los efectos de la corrida cambiaria. Se prevé que el órgano se reunirá al cabo de unos diez días.

Otra de las medidas anunciadas fue instrumentar un 0 por ciento de IVA para unos 12 productos de la canasta de alimentos hasta fin de año. “Será insuficiente porque no soluciona el problema de fondo. Y hubo precios que ya subieron”, indicó.

Gobernabilidad

No obstante el escenario, Cerdán expuso que es decisión de la CGT “contener a la clase trabajadora y mantener la paz social, para llegar a las elecciones en paz”. La gobernabilidad será una de las apuestas del sector, según expuso. “El diálogo es el único camino”, manifestó el también referente de gremios cegetistas locales.

Los telefónicos, según explicó, mantendrán su agenda de trabajo. “Durante todas las semanas tenemos reuniones de trabajo. Estamos avanzando con un nuevo convenio”, indicó el dirigente sindical. En junio firmaron un preacuerdo paritario de aumentos mensuales hasta diciembre, ocasión en el cual se hará una revisión en materia salarial.

Efectos

“Esta devaluación nos afecta a todos. Es un golpe al poder adquisitivo. En junio acordamos un 20 por ciento y este lunes ya perdimos este porcentaje”, expresó a El Litoral el secretario general de la Asociación de Obreros Textiles de Corrientes (AOT), Raúl Esquivel.

Este fue uno de los sectores más golpeados en los últimos años en todo el país. Según calculó el gremialista, en tan sólo un año, se perdieron unos 200 puestos de trabajos en provincia, entre retiros voluntarios, jubilaciones sin reemplazos y despidos. Alpargatas en Bella Vista fue uno de los casos paradigmáticos. Actualmente, son aproximadamente 1.800 los obreros textiles en toda la geografía provincial.

Los 2 mil pesos

Según expuso Esquivel, tenían previsto aumentos escalonados, entre cifras remunerativas y no remunerativas, que en enero alcanzarán un 34 por ciento. Sin embargo, tras la devaluación de la moneda nacional, no descartan la posibilidad de novedades a nivel federación, de habilitarse un nuevo canal de diálogo.

Otra de las medidas del Gobierno nacional fue permitir el pago extra de 2 mil pesos a los trabajadores en relación de dependencia, ya que Afip no realizará el descuento de aportes patronales a las empresas. “Si no sale del bolsillo de las empresas, sino que es subsidiado por el Estado nacional, no tendría que haber inconvenientes para su aplicación”, indicó Esquivel, quien señaló, se mantienen atentos a esta posibilidad.

Mientras tanto, continúan gestionando ante la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, el pago del bono de 5 mil pesos. Para el caso de Corrientes, se acordó que se realizará en cinco cuotas de mil pesos. Sin embargo, según expuso el sindicalista, aún están en puja para que todas las empresas textiles cumplan con esta medida, la cual fue anunciada como bono de fin de año, en 2018.

Por su parte, Telefónicos están a la espera de mayores precisiones del decreto nacional para analizar si se incorpora en las negociaciones paritarias.

Reforma laboral

En términos políticos, Cerdán se manifestó a favor del Frente de Todos. “Sabemos que tenemos que hablar de una reforma laboral pero Alberto Fernández propone un modelo de diálogo y consenso, sentar a todos los sectores para conversar. Este gobierno plantea promover una reforma sin convocar a las partes, de manera inconsulta”, explicó.

“Rechazamos la reforma laboral y la reforma previsional. Los jubilados fueron muy afectados en los últimos años”, había expresado a este diario el secretario general del Sindicato de Panaderos de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, en referencia a un documento que adosó la firma de unas 20 entidades cegetistas de la provincia, semanas atrás.

“En esta crisis, confiamos en poder unificar la agenda porque nos afecta a todos los trabajadores y tratamos de llevar soluciones”, expresó respecto de una convocatoria para analizar el impacto de la crisis este martes a las 10 en la sede de la CGT Corrientes.

CGT local

Un sector de gremios de la CGT comenzó a mantener reuniones, de cara a una posible unificación del movimiento obrero local. De estos encuentros participan entidades como Acdp, Utedyc, Televisión, Upcn, Cerveceros, entre otros.

Cerdán, por su parte, celebró el debate y la participación de gremios en el marco de la CGT. En Corrientes hay aproximadamente 45 agrupaciones, según calculó. No obstante, indicó que la normalización debería discutirse, tras el período electoral y luego de la elección en la CGT nacional.