“Para que la quita del IVA sea eficiente, es clave un tipo de cambio en equilibrio”

Tras la última escalada del dólar y la casi instantánea remarcación general de los precios en las góndolas, las cadenas de supermercados de la ciudad promocionan a lo grande la quita del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en varios productos. En este marco, surge la inquietud acerca de cuán eficiente será esta medida, tanto a corto como a largo plazo.

Sobre este interrogante, el economista y director de la consultora Focus Market, Damián Di Pace, explicó a El Litoral: “La quita de IVA en términos constantes, no variables, siempre va a ser positivo porque, en definitiva, los alimentos de la canasta básica incluidos dentro de dicho programa pagarán menos impuesto que el resto de los productos”.

Sin embargo, también destacó que “para que la quita del IVA sea efectiva, será clave lograr un tipo de cambio en equilibrio, ya que de incrementarse el precio del dólar en el mercado interno llevaría a más rondas de aumentos, diluyendo el impacto buscado con esta medida”.

Ambas conclusiones surgieron en base a una investigación que la consultora Focus Market realizó en 912 puntos de venta del país. Concretamente, se analizó la evolución de los precios de más de 200 productos, relevados en la semana previa a las Paso y la posterior.

En medio de las diferentes categorías y decenas de marcas relevadas, al comparar las dos semanas previas a las últimas elecciones, la consultora detectó una desaceleración en productos como el jabón en barra (-6,8%), pre mezcla (-12,5%), papel higiénico (-1,1%), hamburguesas (-2,4 %), entre otros.

Luego de las Paso y la escalada del dólar, al analizar la evolución de los precios detectaron subas en varios productos que se encuentran dentro del programa de quita del IVA, como el arroz, con un 4,6%, las harinas con un 3,6%, el yogurt con un 2,8%, y la yerba con un 4,2%, entre otros.

A la luz de esa investigación, el director de Focus Market destacó la necesidad de que el tipo de cambio se equilibre para que la medida del IVA 0 sea eficiente.

En este sentido, al ser consultado por las perspectivas para lo que resta del 2019, Damián Di Pace manifestó a este medio: “La economía tenía una leve recuperación desestacionalizada intermensual, producto de lo que se podía ver con la recuperación del campo, un poco la pesca y algo de alojamiento y hotelería producto del turismo extranjero. Sin embargo, el resto de las actividades económicas están y van a continuar en baja”.

Dicho esto, precisó: “Sabemos que el año va a cerrar con una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del orden del 2,5%; y con una inflación en el orden del 50% hasta ahora, porque no tenemos variables constantes, y una situación en donde el poder adquisitivo vuelve a perjudicarse por la reciente devaluación”.

Mientras tanto, los pronósticos internacionales no son nada favorables, de hecho, en Wall Street pronostican que el dólar podría llegar a $106 a fines del 2020. De todas maneras, el especialista en economía y comunicación, Di Pace, indicó: “Todo dependerá mucho de cuál sea la nueva política monetaria, cómo se manejará la economía y qué nivel de confianza y credibilidad genera el nuevo programa económico, sea quien sea presidente. Es apresurado hablar de un dólar a $100”.