Más de 775 movimientos fronterizos en el primer día del paso Ituzaingó - Ayolas

Después de la apertura oficial del paso internacional Ituzaingó-Ayolas que fue liderada por los presidentes Mauricio Macri (Argentina) y Mario Abdo Benítez (Paraguay), ayer fue la primera jornada en la que pobladores circularon sobre la represa Yacyretá. Registraron más de 775 movimientos migratorios y si bien no hubo inconvenientes, está prevista una reunión para evaluar el funcionamiento del cruce y ajustar varios detalles, entre ellos, el referido a la diferencia horaria entre ambos países.

De 9 a 19 y sólo en vehículos livianos, pobladores fueron desde una comuna a la otra. Durante la jornada, “según me informó el supervisor, no hubo inconvenientes y ya se registraron 775 movimientos fronterizos. Pero esa cifra puede aumentar, porque todavía falta media hora para que se cierre el paso”, contó a El Litoral el delegado en Corrientes y Chaco de la Dirección Nacional de Migraciones, Andrés Stegelmann. Seguidamente agregó que “de acuerdo a los datos recabados hasta ahora, quienes fueron a Ayolas, en su mayoría eran pobladores de Ituzaingó y comunas aledañas”. No obstante, aclaró que “estimamos que una vez que transcurran varias semanas, estaremos en condiciones de realizar una evaluación para tener precisiones sobre el lugar de procedencia de quienes circulan por el paso fronterizo”.

En tanto, anticipó que el miércoles venidero habrá una reunión entre los supervisores de ambos países, a fin de analizar diferentes aspectos del funcionamiento. “Voy a tratar de estar allí para participar de ese encuentro”, acotó Stegelmann, quien añadió: “Porque se evaluará qué se necesita ajustar para que todo funcione de la mejor manera. Y una de las cuestiones que ya están agendadas es lo referente a la diferencia horaria que existe entre Paraguay y Argentina”.