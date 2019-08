No hay vacío de poder

Por Marcelo Zlotogwiazda

Nota publicada en infobae.com

Antenoche, cuando los mercados estaban cerrados la economía corrió riesgo de tambalear. De que hoy los mercados abrieran en una situación recontra superdelicada. ¿Qué había pasado? Se había reunido la gente del FMI con Alberto Fernández y tres o cuatro economistas y dirigentes importantes del Frente de Todos (FdT). Al finalizar la reunión, el FdT emite un comunicado muy crítico sobre el FMI y el Gobierno. A mi juicio, con críticas absolutamente justas. En un tono duro, crítico, hablando de “tiene que hacerse cargo de la catástrofe” en el último párrafo. Hablaba de la catástrofe a la que llevó el programa económico. Y que se despilfarró dinero de endeudamiento, fuga de capitales y las cláusulas del FMI que prohíben eso expresamente.

Un comunicado no demasiado distinto al primer comunicado que había publicado el FdT en la primera reunión en la que, creo recordar, no había estado Alberto Fernández. Hasta ahí era un comunicado crítico hacia el Fondo y el Gobierno. Pero desde el FdT, el primero fue el “Gato” Sylvestre en Minuto Uno, informa, y subrayo la palabra informa, que la gente del FMI en esa reunión había manifestado su preocupación por el “vació de poder”. Agrega que habrían pedido adelantamiento electoral. Conmoción.

El FMI, del cual depende, no total pero casi, la continuidad del programa financiero del Gobierno y la posibilidad de hacer frente a los cumplimientos de la deuda que hay de acá hasta que termine el mandato de Mauricio Macri, eso podría interpretarse como, por ejemplo, si hay vacío de poder, que el FMI no iba a desembolsar los 5.400 millones de dólares programados para ahora, que es lo que falta desembolsar durante este mandato. Después queda un puchito para el próximo gobierno del total de 57 mil millones de dólares del paquete global del segundo stand by.

Esto generó una hecatombe. No en la gente común, pero sí empezó a circular que el FMI ve “vacío de poder”. Hoy los mercados podrían haber abierto de manera, no digo catastrófica, pero muy mal. ¿A quién le importa los mercados? A todos nos tienen que importar porque, por ejemplo, fijan el valor del dólar y el dólar fija el valor de los precios y después se fija el nivel de vida de todos (...).

Yo estaba en el estudio porque los lunes después del programa del “Gato” viene el mío. Empezamos a chequear la información y la información del “Gato” era perfecta. El FMI se había manifestado en ese sentido. Después hay algún matiz con la información que dio el “Gato” y la que tuvimos en Desafío 2019 acerca de si el FMI, además de manifestar en palabras textuales de la fuente consultado el tema de vacío de poder, el matiz es si había insinuado o dicho expresamente si había hablado de adelantamiento de elecciones.

Lo recontra chequeamos. Y echa la evaluación, ¿cuál es el sentido de decir en off the record sin hacerse cargo? La información estaba absolutamente chequeada. Pero tomado así es desestabilizador. Si el FMI ve un “vacío de poder” y eso eventualmente puede ser interpretado como que no van a girar los 5.400 millones de dólares, por ejemplo, los mercados iban a temblar.

Estuvieron mal en hacer eso así. Me quedé pensando qué deberían haber hecho.

Efectivamente a la hora, 23.50, el FMI emite un comunicado negando haber hablado de vacío de poder o adelantamiento de elecciones.

Hay dos versiones. El FdT dice que el FMI habló de vacío de poder y el FMI lo niega. No sé a quién creerle. Tiendo a pensar que el FMI de alguna manera efectivamente habló de “vacío de poder” y lo repitió varias veces. Claramente, habrán manifestado “¿y con quién hablamos?”. Hay un presidente en vías de irse y uno todavía no confirmado que va a asumir. Entonces, la pregunta es, ¿había una manera clara de transmitir lo que el FMI había dicho si es que la gente del FdT está diciendo la verdad? Tiendo a creer que sí. Que no era a través de un off. Sino en el propio comunicado. En ese mismo donde se manifiestan muy críticos con el Gobierno y responsabiliza a los dos de todo lo que está pasando, bien podrían haber dicho que “en la reunión hemos escuchado que el FMI consideró que había vacío de poder. Consideramos que de ninguna manera en ese país hay vacío de poder, que el presidente Macri tiene que cumplir su mandato. Debe hacer lo mejor posible para que su mandato termine bien. Que nos deje una situación lo más viable posible. Y nosotros vamos a hacer desde el FdT los máximos esfuerzos para que eso ocurra. Y lo que está haciendo el FMI hablando de vacío de poder es desestabilizar”. Quedaban como deben quedar, como deberían quedar.

Una fuerza política está a punto de asumir el gobierno queriendo que el anterior termine su mandato de la mejor manera posible porque cuanto mejor termine el gobierno, menos va a sufrir la gente.

No hay vacío de poder en la Argentina. Está claro. No hay vacío de poder. Puede no gustarnos cómo está gobernando, pero al mando del lío está él (Macri).