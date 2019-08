Paso: los precandidatos aprovechan la recta final

Roberto Lavagna Prevé ir al interior. El líder de Consenso Federal, Roberto Lavagna, hará un acto de cierre que podría realizarse en la Ciudad de Buenos Aires o en algún partido del conurbano. “Ya estuvimos en Santa Fe, en San Juan, en Mendoza, ahora no descartamos que se pueda estar en Chaco o en Corrientes”, explicó.

En la recta final para las elecciones que definirán cuáles serán los candidatos que disputarán la presidencia de la Nación el próximo 27 de octubre, los principales aspirantes al puesto encabezarán diversos actos como cierre de campaña y buscarán, hasta el último minuto, conquistar el voto de un alto porcentaje de argentinos que todavía no decidió quién quiere que los represente.

Las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) que se realizarán el domingo mostrarán el humor social y las preferencias electorales de la sociedad de cara a los comicios generales.

Las Paso fueron creadas en diciembre 2009 y fija que en la compulsa de octubre sólo podrán participar las agrupaciones que hayan obtenido en las primarias el 1,5 por ciento de los votos válidamente emitidos.

En su quinta edición, las primarias no definirán las candidaturas presidenciales porque los distintos frentes resolvieron no presentar competidores internos.